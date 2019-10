Medicul propus ministrul Sănătăţii este cercetat pentru ucidere din culpă. „Soţia mea a murit singură în salon, iar doctorul Costache a încercat să ascundă asta“

Elisabeta Tudorică, o femeie de 64 de ani originară din Craiova, a fost internată în anul 2017 la Clinica Polisano din Sibiu chiar de directorul medical. “Domnul doctor Victor Costache i-a pus soţiei diagnosticul de stenoză aortică severă, deşi orificiul valvular era de 2,5 cm şi, ulterior am aflat, pentru stenoza aortică severă orificiul valvular trebuia să fie sub 1 cm. A hotărât s-o opereze, dar în cea de-a şaptea zi de la operatie soţia mea a murit”, a declarat Mihalache Tudorică, soţul pacientei.



Conform craioveanului, povestea nu se opreşte aici. “A murit singură în salon şi doctorul Costache a încercat să ascundă asta. A fost găsită de o asistentă medicală şi nu s-a mai putut face nimic. În biletul de iesire, Victor Costache a spus că s-a descoperit pe telemetrie că pacienta a intrat în stop cardio- respirator şi că s-au început manevrele de resuscitare în timp util, dar nu e adevărat. Chiar asistenta medicală a infirmat acest lucru în faţa organelor judiciare. Şi doctorul care era de gardă şi era acasă în loc să fie la spital a povestit procurorilor exact ce s-a întâmplat în acea noapte. Soţia mea a decedat la ora 5 dimineaţa, aparatele au înregistrat stopul cardio-respirator, iar domnul doctor, ca să acopere că nimeni nu a fost lângă ea, a modificat ora decesului în ora 6”, a mai declarat Mihalache Tudorică.



După ce şi-a înmormântat soţia, bărbatul a sesizat procucurorii. „Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dispus citarea în calitate de suspect a numitului Costache Victor Ovidiu“, se arată într-o adresă remisă avocatului familiei Tudorică, în cauză înregistrându-se dosarul penal 703/P/2018.

”Am hotărât sa fac public cazul soţiei mele pentru că nu pot accepta ca România sa aibă în fruntea Ministerului Sănătăţii un medic care trebuie să raspundă pentru moartea unui om, trebuie să răspundă pentru că a încercat să muşamalizeze totul”, a mai spus craioveanul, al cărei soţie este ilustrată în fotografia din dreapta.

Victor Costache a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Grigore T. Popa” din Iaşi în 1999, apoi a făcut un an de rezidenţiat în ţară, după care a decis să plece în Franţa, unde a trebui să facă un nou rezidenţiat. În 2014 s-a întors în România, iar acum este directorul medical al Clinicii private Polisano Sibiu.





Este considerat o somitate în domeniul chirurgiei cardio-vasculare şi toracice. Potrivit CV-ului personal, a efectuat peste efectuat peste 800 de intervenţii ca şi prim operator, precum bypass coronarian, înlocuirea valvei aortice, chirurgie aortă ascendentă, chirurgie valvă mitrală, suport circulator, transplant inimă şi pulmonar.





Victor Costache a realizat mai multe intervenţii chirurgicale în premieră. Una dintre acestea a fost atestată de Academy of World Records ca record mondial pentru prima operaţie complexă de disecţie de aortă tratată endovascular.