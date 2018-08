Instigator la protestul de duminică din Sibiu, ridicat de jandarmi. „Jandarmii din Sibiu nu sunt ca cei din Bucureşti”

Ca şi vineri şi sâmbătă , marşul de duminică seara s-a încheiat, la fel, după aproximativ 4 ore de scandări pe străzile oraşului, în faţa sediului PSD din Sibiu.

„PSD, ciuma roşie”, „România, trezeşte-te”, „Dragnea, nu uita România nu-i a ta” sau „Hoţii” şi „Demisia” au fost cele mai auzite lozinci strigate de sibieni. La marşul de duminică au participat în jur de 2.500 de oameni.

Manifestaţia s-a încheiat, ca deobicei, în faţa sediului social-democraţilor din Sibiu. La un moment dat, situaţia a devenit tensionată, din cauza unui bărbat care s-a alăturat coloanei pe parcursul traseului. Potrivit organizatorului protestului, activistul Doru Apostol, acesta a încercat să schimbe traseul manifestanţilor de cîteva ori.

„A venit şi a încercat să provoace scandal, ca să trecem prin Piaţa Mare. Eu am o colaborare bună cu jandarmii, tocmai pentru ca să nu avem astfel de evenimente (...) I-am zis că este un eveniment de cultură, este Felicia Filip. Cultura trebuie susţinută. Suntem indignaţi că ne conduc nişte analfabeţi, atunci trebuie să respectăm cultura. Consider că este un personaj instigator, la fel a fost şi în Bucureşti. Nu-i treaba mea cum îl cheamă, ce lege a încălcat. I-au cerut jandarmii să se legitimeze, n-a vrut, a opus rezistenţă. De aia avem nevoie de jandarmi, trebuie să-i respectăm. Eu consider că ei sunt prietenii noştri. Jandarmii din Sibiu îs altfel faţă de jandarmii care au fost în Bucureşti”, a spus Apostol.

Bărbatul a opus rezistenţă atunci când a fost urcat de jandarmi în maşină şi dus la secţie pentru a i se întocmi un proces contravenţional. „(...) Atunci când plimbi oamenii pe trasee fixate ad-hoc de jandarmi astfel încât să nu deranjezi pe alţii, atunci când unul dintre protestatari stă de vorba cu voi şi pentru că vă spune adevărul este înhăţat de gorile, dar nu spuneţi şi nu comentaţi nimic pentru că adevărul acelui protestatar vă doare. Astă seară aţi stat cu mâinile în sân şi aţi făcut exact nimic la intervenţia disproporţionată a jandarmeriei”, a fost reacţia ulterioară a bărbatului reţinut.