Icoană despre care se spune că a vindecat bolnavi de COVID-19, la Sibiu. „Numai aşa veţi scăpa de pandemie”

Potrivit paginii de Facebook „Lumină Lină Sibiu” , o Icoană a Maicii Domnului a fost dăruită Bisericii Dealului din Sibiu, de preoţi bulgari.

Până vineri, 18 iulie, la sfântul lăcaş, deschis zilnic între orele 8:00 – 20:00, se vor oficia şapte slujbe consecutive de Maslu pentru bolnavii de Covid-19 şi pentru cei care îi tratează, dar şi pentru credincioşii de pretutindeni care sunt invitaţi să se alăture rugăciunilor prin intermediul paginii de Facebook care transmite slujba live.

Preotul paroh care slujeşte la acest sfânt lăcaş, Cătălin Dumitrean, a menţionat la slujba de primire a icoanei că aceasta reprezintă un dar, venit prin intermediul unui preot Vasili Zdarvkov - „ucenic al Sfântului Nichifor Leprosul”, potrivit căruia icoana făcătoare de minuni „a salvat mulţi bolnavi cuprinşi de diferite molime”





„Nici nu ştiţi ce dar este acum la Biserica Dealului. Când am binecuvântat, la Sofia, cu Icoana pe deasupra unor bolnavi, efectiv au ieşit din comă. Prietenul meu, din Braşov, a fost de faţă la una dintre minuni. Să vă grăbiţi să veniţi la Icoană că e grabnic ajutătoare. Trei cazuri de Covid vindecate. Cumnata mea a fost prima, Maria, jumătate de origine greacă. Peste ea am făcut semnul Sfintei Cruci prima dată. Şi acum e bine... Să nu vă fie frică, că numai aşa veţi scăpa de pandemie, venind la Maica Domnului”, se precizează într-o postare pe aceeaşi pagină.

Pr. Constantin Dumitrean, de la Biserica Dealului din Sibiu, alături de Icoana Maicii Domnului, aparţinând Sf. Nichifor Leprosul, primită în dar de la preoţi bulgari; Foto Cenaclul Lumina lină

Preotul Dumitrean a spus despre „icoana fără nume”, pe care a numit-o drept „Icoana Speranţei”, „Icoana Nădejdii”: „La Sibiu a poposit, prin mijlocirea unor prieteni bulgari, părintele Vasili, o icoană care a avut legătură cu marele Sfânt Nichifor Leprosul... Sunt generaţii care l-au cunoscut, care au avut şansa să-l prindă în viaţă pe părintele care şi-a dedicat viaţa bolnavilor de lepră. El însuşi a fost atins de această pandemie. Cred că este modelul ideal de biruitor, de om cu nădejde, modelul pe care l-am putea urma fiecare, mai ales acum....” a spus preotul sibian.

Potrivit aceleiaşi surse, icoana va rămâne definitiv a Bisericii de pe Strada Dealului de la Sibiu pentru a-i ajuta „pe toţi oamenii suferinzi care vor veni şi se vor ruga în faţa ei sau se vor închina”.





„Biserica va fi timp de o săptămână deschisă, nu ca la un pelerinaj, pentru că icoana am primit-o în dar. Pelerinajul este când o aduci pentru o anumită perioadă. Această biserică se luptă şi se va lupta împotriva acestui Covid înşelător, aşa cum el este astăzi spus, şi manipulat, şi remanipulat... Icoana aceasta va fi o supapă de siguranţă pentru toţi cei care vor veni aici... Vom face şapte masluri în curtea bisericii, în condiţii legale, pentru a putea să ne rugăm, să susţinem şi să oprim pandemia. Suntem convinşi că după câteva zile de maslu în Sibiu vom avea rezultate bune. Dacă în fiecare seară la ora 18.00 vă veţi ruga cu noi, indiferent de unde sunteţi, veţi vedea că vom micşora acest număr de îmbolnăviri. Aşadar ,am adus această icoană pe via Bulgaria – Grecia la Sibiu, ca să veniţi la Biserica Dealului de la Sibiu”, a mai precizat pr. Constantin Dumitrean.





Patriarhia Română nu a reacţionat deocamdată cu privire la icoana de la Sibiu.

