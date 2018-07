FOTO VIDEO Transfăgărăşanul, redeschis. Cum arată prima zi turistică pe unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat sâmbătă că Transfăgărăşanul se redeschide circulaţiei rutiere începând cu data de 1 iulie, ora 11:00, după ce cu o zi mai devreme a transmis că drumul va mai rămâne închis din cauza condiţiilor meteorologice.

După anunţurile meteorologilor din ultimele zile - cod galben şi portocaliu de ploi, astăzi, la ora 11:00, în judeţul Sibiu vremea era frumoasă, soarele şi norii au tot alternat, oferind turiştilor temperaturi confortabile. Mulţi români au profitat de acest lucru pentru a ajunge pe Transfăgărăşan: unii să respire aer curat, alţii să cumpere bucate tradiţionale de la comercianţii locali de lângă Lacul Bâlea, iar o parte au decis să-l tranziteze în drumul lor spre alte destinaţii.

Transfăgărăşan s-a redeschis circulaţiei pe 1 iulie Senzaţiile sunt diferite de fiecare dată când urci pe cel mai spectaculos drum din România. Munţii pe care îi vezi de la distanţă, încă din preajma localităţii Cârţişoara, apoi norii care acoperă vârfurile acestora, serpentinele, micile cascade pe lângă care treci până ajungi la tunelul dintre judeţele Sibiu şi Argeş te fac să uiţi de grijile cotidiene. Iar cei mai îndrăzneţi, nu se limitează doar la asta, ci urcă mai sus, spre Lacul Capra - o frumuseţe care se lasă descoperită mai greu, dar care merită tot efortul.

Marius şi Andreea sunt doi tineri din Bucureşti. S-au aflat la Sibiu câteva zile, iar astăzi au aflat că drumul este deschis, aşa că au decis să profite de acest lucru. Andreea ne zice că e prima dată când ajunge aici, iar Marius spune că cei de la Drumuri şi-au făcut bine treaba şi au pregătit corespunzător traseul pentru circulaţie.

Cele câteva căsuţe de lemn, în care câţiva zeci de comercianţi îşi vând produsele tradiţionale au venit şi ei pentru prima dată în munţi în acest an, în aşteptarea clienţilor. „Sunt din Cârţişoara. Am venit, ca în fiecare an, să-mi vând produsele. Am caşcaval, brânză, şorici, şuncă. Am aşteptat să se deschidă drumul, că astfel vin şi turiştii la noi”, spune Nelu Bercea.

Nelu Bercea îşi vinde produsele pe Transfăgărăşan

Zeci de autocare de curse ocazionale, multe din Ungaria, şi mai mulţi motociclişti au ales astăzi să circule pe Transfăgărăşan. Majoritatea dintre ei sunt străini. Spre exemplu, acest cuplu e din Slovenia şi se află de câteva zile în România, împreună cu mai mulţi prieteni. Pe două roţi găurile se simt altfel, dar nu se plâng. „E frumos, ne place. Venim dinspre Curtea de Argeş. Drumul ar putea fi mai bun, dar e ok şi aşa. Sunt multe găuri în asfalt. Plecăm spre Transalpina unde am înţeles că e mai bine”, spun ei.

Motocicliştii din Slovenia

Xavier este din regiunea Catalonia, Spania, şi admira cel mai frumos drum din România împreună cu soţia. „Suntem pentru prima dată în România. Suntem cu maşina, facem un tur al Transilvaniei - am reuşit să vedem Braşovul, Sighişoara, Alba Iulia şi Sibiul. Acum plecăm spre Bucureşti, mâine avem zborul spre casă”, spune acesta. Despre condiţiile în care se află drumul, cei doi turişti spanioli spun că „trebuie să circulăm destul de încet, în România drumurile nu sunt foarte bune”.

Turiştii spanioli, pe Transfăgărăşan, Xavier cu soţia

Transfăgărăşanul şi priveliştile pe care le oferă bucură ochiul oricui. Din păcate, din prima zi de la deschidere pe marginea drumului pot fi văzute şi grămezi de gunoaie, sticle de plastic, hârtie, aruncate pe iarbă. Indiferenţa, lipsa de cultură şi, probabil, lipsa amenzilor îi determină pe cei care ajung aici să transforme cel mai spectaculos drum din România, într-un drum spectaculos şi murdar.

Aşa sau altfel, de astăzi Transfăgărăşanul poate fi admirat pe viu de către români şi turiştii străini, nu doar pe internet - aşa cum se plângea recent ministrul Turismului în cadrul unui infotrip organizat pentru jurnaliştii din Europa. Apropo, tot el promitea încă de la învestirea în funcţie, în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii domeniului schiabil, că obiectivul „Munţii Făgăraş – 200 de zile cu zăpadă pe an” va deveni „materializat cât mai curând”.