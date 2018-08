FOTO VIDEO Românii din diaspora, primiţi cu pâine şi sare la Sibiu. „Să vă fie frică, Ardealul se ridică!“

Mariana Ganea: Am venit din Germania. Sunt plecată de 28 de ani. Am hotărât să mă alătur şi eu românilor, pentru că îmi pasă de ţara asta. Din cauza problemelor care sunt în ţară am şi plecat din România, acestea erau şi în anii '90. Vrem să ne întoarcem acasă, dar să vedem o schimbare. Am vrut să vin şi în 2017, dar nu am putut din cauza problemlor de sănătate. Acum am venit. Cu trupul sunt acolo, dar cu sufletul am rămas acasă.