FOTO Sibianul care a mers pe bicicletă prin toate judeţele României: „Cele mai multe claxoane mi le-am luat în Craiova, Vâlcea şi Moldova. În Ardeal e altă lume“

La 49 de ani Dumitru Stelea, originar din Cisnădie a decis ca cele 3 săptămâni de concediu pe care putea să şi le ia să le petreacă într-un mod inedit: aproape 3.900 de kilometri parcurşi cu bicicleta, vizitând toate cele 41 de judeţe ale României, plus Bucureştiul. Bărbatul, de meserie lăcătuş, a pornit cu două mici rucsacuri: unul în spate care nu cântărea mai mult de 3-4 kg şi în care se afla mâncarea zilnică şi altul pe şaua bicicletei, cu haine de schimb.

„Turul României a mai fost făcut de multe persoane, dar cineva care să meargă organizat cu bicicleta, într-un singur traseu prin toate judeţele, eu nu ştiu să fi fost. În presă n-am găsit nimic şi nici pe internet. Bicicleta este pasiunea mea şi mă bucur că am putut să fac acest tur”, spune Dumitru Stelea.

Astfel, timp de 22 de zile cisnădianul a traversat munţii, a ajuns la mare, a ajuns chiar şi prin Bulgaria puţin, fără să vrea, pentru că nu umblă cu GPS-ul. Spune că, fără îndoială, acest tur îi va rămâne pentru mult timp în amintire. „N-am avut probleme cu bicicleta şi nu am avut probleme de sănătate. Singurele probleme, ca şi anul trecut, sunt penele de cauciuc. Am făcut vreo şase, una chiar la intrarea în Baia Mare. Aceasta a fost singura şi cea mai mare problemă pe care am avut-o în tot turul României", explică Dumitru Stelea.

Ce-i drept, a mai avut de înfruntat capriciile vremii: „La început îmi era frică puţin că n-o să reuşesc în cele 3 săptămâni - am început cu sudul bine, după aceea am avut vânturile de prin Bărăgan, Dobrogea, iar spre Focşani, Brăila au început ploile”. Nici de călduri nu a scăpat: „Momentele deosebite sunt cele mai dificile. În Dobrogea am mers pe nişte dealuri, au fost cele mai grele zile. La un moment dat mi s-a terminat apa, erau 38 de grade afară. Eram într-un sat cu cinci case. Am zis că îmi iau apă în următoarea localitate; am trecut de cele cinci case, iar celălalt sat era la 27 de km. Chiar a fost o probă de rezistenţă”.

România, văzută cu bune şi cu rele

Dumitru Stelea nu este la prima experienţă de acest fel. Anul trecut acesta a vizitat jumătate din judeţele României pe două roţi. Dumitru Stelea a plecat din Cisnădie şi a mers până în Constanţa, apoi s-a întors spre vest, unde a văzut Cazanele Dunării, de acolo a urcat înspre Maramureş, a vizitat mănăstirile din nordul Moldovei şi s-a întors la Sibiu. Totul în 22 de zile, grele şi foarte frumoase în acelaşi timp. Dumitru Stelea spune că nu se compară o astfel de excursie pe bicicletă cu niciun drum cu maşina, pentru că pe bicicletă ai posibilitatea de a trăi şi simţi fiecare moment.

„În general, faţă de anul trecut se circulă mai bine - aş da o bilă albă pentru şoferi, să zic aşa. Parcă este o îmbunătăţire prin cea mai mare parte a ţării. Ori s-au mai obişnuit şoferii cu bicicliştii, ori sunt mai relaxaţi, cert este că am simţit mult mai mult respect în trafic. Însă acest lucru diferă de la zone la zone. Mi-am luat o mulţime de claxoane în primele zile, în zona Craiovei, Tg. Jiu, Vâlcea, precum şi în zona Moldovei. Or fi vrut să mă facă atent, chiar nu ştiu de ce. În schimb, prin Ardeal, zona Harghitei e altă lume. Am întâlnit şoferi foarte amabili, răbdători şi respectuoşi. Te ajunge tirul din urmă şi nu te claxonează. Ai refugiul cela pe unde să mergi, e altceva”.

Despre starea drumurilor şi gropi spune că, la fel, diferă în funcţie de situaţia economică a regiunilor. „Am prins un drum de la Buzău la Slobozia, betonat, peste care s-a turnat un strat subţire de asfalt şi fiecare denivelare transversală o simţeam – ţâc-ţâc-ţâc. Aproape 90 de km, credeam că nu se mai termină. Din experienţa mea, cele mai grele drumuri sunt prin zona Moldovei. În schimb, în tot vestul ţării am găsit drumuri bune. S-a cunoscut diferenţa imediat după ce am trecut de Bacău spre Miercurea Ciuc”.

„Sunt câteva obiective pe care nu le-am văzut pentru prima oară, dar care merită. În continuare pentru mine Cluj-Napoca este un oraş model din toate punctele de vedere. Iaşiul iarăşi mi-a plăcut foarte mult, se vede o îmbunătăţire uriaşă în ultimii ani” - Dumitru Stelea.

Sibianul spune că a avut un buget de aproximativ 3.000 de lei. Acesta a estimat că va cheltui aproximativ 80-100 de lei pentru fiecare noapte de cazare şi şi-a alocat 50-60 de lei zilnic pentru mâncare.

În concluzie, Dumitru Stelea spune că a adunat mii de poze şi multe amintiri. El recomandă celor cărora le place să călătorească s-o facă nu numai cu maşina. „Diferenţa faţă de a merge cu maşina este enormă. Trăieşti altfel absolut tot ce vezi. Poţi să opreşti în orice secundă, poţi să mai pedalezi zece metri şi să te opreşti să admiri ceva din alt unghi. Vezi tot peisajul. Am mii de imagini şi amintiri infinite. Şi faţă de maşină se aude altfel, auzi ce-i în jurul tău, simţi mirosurile, florile, copacii… E cu totul şi cu totul altă trăire”.

Traseul parcurs:

Cisnădie - Călimăneşti - Rm. Vâlcea - Horezu - Tg. Jiu - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Slatina - Piteşti - Alexandria - Giurgiu - Bucureşti - Târgovişte - Ploieşti - Buzău - Slobozia - Călăraşi - Constanţa - Tulcea - Măcin - Brăila - Galaţi - Focşani - Bârlad - Vaslui - Iaşi - Târgu Frumos - Botoşani - Suceava - Tg. Neamţ - Piatra Neamţ - Bacău - Moineşti - Comăneşti - Miercurea Ciuc - Sf. Gheorghe - Braşov - Sighişoara - Tg. Mureş - Reghin - Bistriţa - Beclean - Dej - Cluj-Napoca - Zalău - Baia Mare - Satu Mare - Carei - Oradea - Salonta - Chişineu Criş - Arad - Timişoara - Reşiţa - Haţeg - Deva - Albă Iulia - Sebeş - Sibiu.