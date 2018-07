Filme horror, interzise celor slabi de înger. Unde are loc festivalul şi ce proiecţii au fost alese ca „să-ţi fie frică” cu adevărat

Până acum se pare că toate ingredientele sunt la locul lor – mult sânge, creaturi periculoase, semne diabolice, crime şi jocuri ale minţii. Biletele pot fi procurate deja pentru toate zilele în care se desfăşoară proiecţiile sau pe zile separat, iar cei interesaţi pot să procure şi spaţiu pentru camping.

Aşadar, Festivalul de film horror & fantastic va avea loc în perioada 9-12 august în cunoscuta localitate sibiană Biertan, aflată la o distanţă de aproximativ 67 de kilometri de Sibiu.

Organizatorii au anunţat deja o parte din filmele care au fost alese pentru acest an, întreg programul urmând să fie făcut public în zilele următoare. Unul dintre acestea este „Memento mori” (2018) al tânărului regizor belgian Michaël Vermaercke. Filmul a fost premiat la BIFF (Bruxelles International Fantastic Film Festiva) şi o are în rol principal pe Fleur, o tânără care ajunge în comă la spital. Privitorii sunt invitaţi să descopere pe parcursul filmului împreună cu ea ce i s-a întâmplat într-o noapte, în timpul unei petreceri la piscină. Frânturile de imagini care-i apar în minte relevă momentele-cheie ale incidentului traumatic care a adus-o în comă. Titlul este sugestiv – „remember you will die”.

Un alt film de groază care „invită” spectatorul în iad este producţia britanică „Beyond the Woods”, 2018. Şapte tineri aleg să se relaxeze într-o pădure irlandeză, departe de civilizaţie. Cabana nu are TV sau internet, aşa că tinerii se relaxează cu tărie, dar şi cu alte substanţe. La scurt timp vor începe să simtă şi să vadă lucruri inexplicabile – vor avea halucinaţii, vor pierde noţiunea timpului, iar asta pare să fie doar începutul. Filmul a fost criticat pentru efecte, dar având în vedere că este un film „low-budget” are de oferit mai mult decât vă puteţi aştepta.





Al treilea film pe care l-au anunţat organizatorii este lungmetrajul „Trauma", realizat în Chile în 2017. Patru femei sunt puse faţă în faţă cu rezultatul dement al torturilor din timpul regimului Pinochet. Unul dintre cele mai traumatizante şi controversate filme din memoria recentă. „Absolut interzis celor slabi de înger”, subliniază organizatorii festivalului.

Biletele variază între 45 şi 100 de lei, care este preţul pentru un abonament, plus loc de camping. Lonely Planet scrie despre acest festival că este mai mult decât potrivit, având în vedere impunătoarele ziduri ale bisericii gotice de la Biertan, care este inclusă în patrimoniul UNESCO. Mai multe detalii găsiţi pe lunaplinafestival.ro