Fiecare a patra şcoală din judeţul Sibiu nu are autorizaţie de securitate la incendiu

La sfârşitul lunii mai un incendiu a distrus o şcoală în Bucureşti - din fericire, focul a izbucnit atunci când în instituţie nu se afla nimeni, astfel că nu au fost înregistrate victime. Evenimentul a stârnit nedumerirea locuitorilor Capitalei - întrebându-se cum de e posibil să se întâmple un astfel de incident după „Colectiv”, care ar fi trebuit să devină o lecţie pentru conducători şi pentru autorităţi. S-a dovedit că doar 44 din cele 642 de unităţi şcolare din Bucureşti au autorizaţie de securitate la incendiu.

Şcoli fără autorizaţii iSU, la nivel naţional

Înainte de a fi uitat, subiectul a ajuns şi în Parlament. Deputatul Eugen Tomac l-a întrebat pe ministrul Educaţiei câte şcoli, grădiniţe, creşe din ţară au autorizaţie de securitate la incendiu, amintind că anul trecut peste 90% dintre acestea funcţionau fără documentul respectiv. Ministrul Valentin Popa i-a răspuns lui Tomac în iulie, arătând cu degetul spre autorităţile locale: „ei sunt adminsitratorii clădirilorşi terenurilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat”. În acelaşi timp, Popa scrie că printre măsurile pe care le întreprinde ministerul, prin inspectoratele şcolare judeţene, se numără „monitorizarea unităţilor de învăţământ” şi „colaborarea cu autorităţile publice locale”. Astfel, în răspunsul oferit de Valentin Popa se menţiona că „la nivel naţional, în anul 2017, aproximativ 3.109 clădiri care aparţin unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat deţineau autorizaţie PSI, 16.129 de clădiri nu făceau obiectul autorizării, iar 8.195 de clădiri nu erau autorizate PSI”.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu ne-a transmis o listă a instituţiilor de învăţământ care activează în acest moment fără autorizaţie de securitate la incendiu. Din cele 177 de unităţi de învăţământ, care includ grădiniţe, licee, colegii, şcoli gimnaziale, situaţia de la mijlocul lunii iunie 2018 arată că 44 dintre acestea nu au autorizaţia ISU de securitate la incendiu. Cele 44 de instituţii adminsitrează aproape 60 de clădiri. Cu alte cuvinte, fiecare a patra instituţie de învăţământ din judeţul Sibiu activează fără acest document. Cele mai multe sunt din municipiul Sibiu - 12 grădiniţe, Şcoala Gimnazială Nr. 18 şi două colegii (Colegiul Naţional „S. von Brukenthal” şi Colegiul Tehnic de Industriee Alimentară „Terezianum”.

Directorii dau asigurări că anul şcolar va începe cu autorizaţia ISU obţinută sau că sunt în proces de obţinere. Aceştia au subliniat că procesul de obţinere a documentului nu este unul uşor.

Exerciţii anti-incendiu, organizate de ISU la colegiul fără autorizaţie

La Colegiul Naţional „S. von Brukenthal”, una dintre cele mai bune şi cunoscute isntituţii din judeţul Sibiu, de subiectul privind autorizaţia de securitate la incendiu se ocupă contabilul şef, Florentina Cacovean. Instituţia are în administrare două clădiri: şcoala şi sala de sport. Cacovean ne-a spus că instituţia a obţinut avizele, iar în viitorul apropiat ar urma să obţină şi autorizaţia ISU. „Lucrările la şcoală vor începe săptămâna vitoare pentru obţinerea autorizaţiei în urma avizului care ni l-au dat. La sala de sport - la fel avem aviz şi vom începe vara aceasta şi lucrările acolo. Deci, suntem pe cale de a obţine autorizaţia”, ne-a spus Cacovean. Potrivit contabilului-şef al Colegiului Naţional „S. von Brukenthal”, avizul pentru şcoală a fost obţinut anul trecut, iar cel pentru sala de sport - în luna mai 2018. „Dar scoţând la licitaţie am obţinut cu greu pe cineva care să facă lucrările. Acum e ok, acestea vor începe săptămâna viitoare”. Colegiul are nevoie de autorizaţie de incendiu, chiar dacă activează într-o clădire veche - potrivit legii, şcolile construite înainte de anul 1992 şi care nu au suferit lucrări de modernizare, extindere etc. în perioada 1992-2015 nu se supun procedurii de autorizaţie. „Noi am construit mansardă şi a trebuit să obţinem autorizaţia”, a mai explicat Florentina Cacovean.





Precizăm că în octombrie 2017 ISU SIbiu a organizat un exerciţiu privind intervenţia în cazul unui cutremur urmat de incendiu la Colegiul „Brukenthal”. Acesta s-a desfăşurat „ca la carte”: cu elevi răniţi care aveau nevoie de îngrijiri medicale şi cu pompieri pregătiţi să acţioneze. Chiar şi fumul ce se ivea din urma incendiului a fost simulat.

Printre şcolile gimnaziale fără autorizaţie de securitate la incendiu din judeţul Sibiu se numără cele din Mediaş („I. Bathory”), Ocna Sibiului, Bazna, Dârlos („Ioan Moraru”), Laslea, Loamneş, Ludoş („Ilie Micu”), Marpod, Mihăileni, Moşna („St. L. Roth”), Orlat („I. Pop Reteganul”), Poiana Sibiului („Ioan Ban-Dascălu”), Răşinari („S.P. Barcianu” şi „O. Goga”), Roşia, Şeica Mare, Şelimbăr („Mi. Viteazul”), Şura Mică, Tilişca, Turnu Roşu („M. Basarab”), Gura Râului şi Vurpăr.

Directoarea Şcolii Gimnaziale „S. P. Barcianu” din Răşinari, Carmen Olteanu, a confirmat că instituţia pe care o conduce nu deţine autorizaţia ISU. „Suntem chiar în proces de obţinere. A fost o activitate îndelungată, cu montarea sistemului de alarmare, de detector la fum, care s-a instalat peste tot”, a menţionat Olteanu. Şcoala din Răşinari administrează trei clădiri. Pentru toate trei conducerea instituţiei spune că a pornit procesul de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu de mai mult de un an. „Procesul durează, până se face proiectul, trebuie aprobat. Sunt multe chestiuni care trebuie îndeplinite”. Directoarea şcolii asigură însă că „anul şcolar care va începe, va începe cu autorizaţie”.

Celelalte instituţii care activează fără documentul eliberat de ISU sunt: Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” din Agnita, Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copşa Mică, Liceul „T. Cipariu” Dumbrăveni, Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului, Liceul Tehnologic „Ioan Lupaş” Sălişte şi Liceul Tehnologic „J. Lebel” Tălmaciu.

Reprezentanţii ISU Sibiu ne-au spus că „în prezent, o singură unitate de învăţămant a solicitat obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru o clădire nouă aparţinând unei şcoli din municipiul Sibiu”. Instituţia nu a precizat despre care instituţie e vorba.