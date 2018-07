Festivalurile lunii august în judeţul Sibiu: de la filme horror şi lupte medievale la brânză, ţuică şi muzică trance

Ultima lună de vară începe în forţă la Mediaş cu Festivalul Berii. „Să curgă-n valuri berea!”, anunţă organizatorii. În cele 3 zile, atmosfera din Piaţa Corneliu Coposu din Mediaş va fi întreţinută de artişti locali, iar vizitatorii vor putea trece pe la mai multe standuri cu delicii culinare pe toate gusturile.

Tot la începutul lunii, în Sibiu, va avea loc Street Music Festival 2018. „Însuşi oraşul poate deveni decorul sincer de care muzica are nevoie. Acest schimb de energie dintre artişti şi public îl realizăm printr-o combinaţie inedită: lucrări muzicale care şi-au demonstrat valoarea veacuri la rând, prezentate pe scena în aer liber, sonorizare şi lumini care urmăresc interpretul ca într-un spectacol de operă sau balet”, promit gazdele. Genurile propuse spectatorilor vor fi diverse, de la tango la vals.

Dans şi Muzică

Rămânem la categoria „dans şi muzică”. În perioada 8-12 august, la Ludoş, tinerii cărora le place goa-trance-ul sunt chemaţi la Apsara Festival. Într-o vale frumoasă, înconjurată de verdeaţă vor fi amenajate două scene pentru dans. Un bilet de intrare costă 81 de euro. Printre trupele din România care se găsesc în program se numără Artifact303, E-Mantra, Night Hex, Ancient Core şi DJ-ii Hase şi Mawski.

Între 9 şi 12 august are loc prima ediţie a Rebels Festival. „Vom sărbători cultura sunetului undeva în regiunea Transilvaniei”, precizează organizatorii, care încă urmează să confirme locaţia exactă pe pagina de Facebook a evenimentului.

Un eveniment fain se preconizează a avea loc la Hosman în perioada 17-19 august – Holszstock Festival, un mic festival de muzică care anul acesta ajunge la cea de-a 5-a ediţie. „Vecinătatea bisericii-cetate din Hosman, dar şi priveliştea extraordinară spre Munţii Făgăraş oferă un cadru unic pentru desfăşurarea acestui festival. În cele două zile de festival, participanţii, atât localnici cât şi sibieni, se bucură împreună de muzică, ateliere de lucru/creaţie, activităţi sportive, vizionarea unor filme, discuţii şi cântece la foc de tabără, dar şi de posibilitatea de a face mici drumeţii în zona satului Hosman. Astfel se creează o punte între sibieni şi locuitori ai Văii Hârtibaciului”, spun organizatorii.

În acest an a fost confirmată participarea a mai multor formaţii, printre care Satra Elijah, Jinxy von D'ers, Satellites, Toulouse Lautrec, Suburbia 11, Dov Meraki, The Noise, Trees Orchestra. Duminica, 19 august 2018, Michael Leyk va susţine un concert experimental de orgă.





Pentru a veni la Holszstock Festival, în vânzare au fost puse bilete care costă 60 de lei (bilet pentru o zi), 160 de lei (Family pass – doi adulţi plus copii) şi 100 de lei pentru un abonament care include şi campingul.

Tot în a doua parte a lunii, pe 18 şi 19 august, sibienii sunt chemaţi la „Sibiul de odinioară” - un festival ce a ajuns la ediţia a 5-a şi care se organizează în acelaşi loc - Pădurea Dumbrava - Camping. „Vă pregătim multe surprize plăcute aşa că nu vă faceţi program în cel de al III-lea weekend din luna august!”, promit gazdele. În Dumbrava vor răsuna cântecele celor de la Compact, Timpuri Noi şi Onenightstand (sâmbătă, 18 august) şi ale lui Mircea Baniciu, Mircea Vintilă şi Emeric Emre (duminica, 19 august). Concertele vor începe de la ora 18:00, însă accesul la camping se va face de la ora 10:00.





„Artă şi cultură”





Timp de 9 zile Nocrich – un sat din Valea Hârtibaciului – va fi locul unde poţi să faci cunoştinţă cu tradiţiile lucrurilor artizanale, dar şi să trăieşti experienţa unui băştinaş. În această localitate se va organiza Nocrich Camp în cadrul căruia te poţi implica pentru a meşteri lucruri din lemn, diverse materiale, iar la final să-ţi vinzi creaţiile. Camp-ul se adresează cercetaşilor exploratori şi seniori cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 ani. Programul campului se bazează pe descoperirea zonei multiculturale a Văii Hârtibaciului, în special a tradiţiilor şi a istoriei locale, prin ateliere meşteşugăreşti, explorare după model francez în satele învecinate, implicare în comunitate, program de seară la foc de tabără, dar şi seri interculturale alături de cercetaşi din România şi străinătate.

Urmează „Luna Plină”. E vorba despre festivalul filmelor horror şi fantastice. Potrivit organizatorilor, în acest an au de ales pentru a difuza pe marele ecrane din peste 2.000 de filme înscrise. „O să se lase cu băi de sânge, maţe, groază şi teroare!”, anunţă ei. Pe pagina de Facebook a evenimentului deja au fost anunţate câteva dintre pelicule. Unul dintre filme este „Memento mori” (2018) al tânărului regizor belgian Michaël Vermaercke. Pelicula o are în rol principal pe Fleur, o tânără care ajunge în comă la spital. Privitorii sunt invitaţi să descopere pe parcursul filmului împreună cu ea ce i s-a întâmplat într-o noapte, în timpul unei petreceri la piscină. Frânturile de imagini care-i apar în minte relevă momentele-cheie ale incidentului traumatic care a adus-o în comă. Un alt film de groază este producţia britanică „Beyond the Woods”.

Palatul Brukenthal de la Avrig va găzdui un eveniment de ţinută pe 10, 11 şi 12 august – Brukenthal Fest - alături de artişti celebri, precum Ricky Dandel şi Florin Piersic. Ricky Dandel s-a născut pe 30 septembrie 1952, la Sibiu, este solist vocal, compozitor, textier, prezentator, moderator şi show-man.

Preţul unui bilet pentru a intra în fosta fosta reşedinţă de vară a baronului Samuel von Brukenthal. Va fi de 99 de lei, însă numărul locurilor e limitat, „ceea ce face din acest eveniment unul exclusivist. Locurile vor fi cu scaune!”.

Printre activităţile de care veţi beneficia cu biletul de 99 lei, pe lângă spectacolele oferite, se numără vizitarea expoziţiei săseşti din incinta Palatului; vizitarea expoziţiei medievale din incinta Palatului; acces la locul de joacă şi fermă; o tură cu trăsura şi ponei, pentru copii etc.

Revenim în oraşul Sibiu, unde pe 17-19 august va fi organizat Festivalul Handmade Creative Buzz. „Veniţi să admiraţi şi să vă inspiraţi de la cei mai buni meşteri artizani care vor reda bucuria şi veselia primăverii în cele mai variate culori, prin intermediul creaţiilor lor”, cheamă gazdele. Intrarea este gratuită pentru vizitatori. Organizatorii anunţă 3 zile de cumpărături, patiserie de casă, activităţi pentru copii & distracţie, în care cei care vor ajunge la festival vor face cunoştinţă cu cei mai faini meşteri. Va fi şi muzică bună, o zonă de relaxare, ateliere de creaţie.

Obiecte de decor, bijuterii şi accesorii, lădiţe pictate, jucării inedite, cosmetice naturale, dulceţuri de casă şi multe altele vor putea fi găsite şi cumpărate la festivalul handmade Creative Buzz, ajuns la ediţia 18.

Festivalul este o iniţiativă de susţinere şi promovare a artiştilor şi artizanilor din România, gândită din perspectiva înlesnirii accesului la obiecte unicat, create manual. Evenimentul se va desfăşura între 10.00-22.00 în Piaţa Mică din Sibiu.

Spre finalul verii, în centrul Sibiului locuitorii oraşului şi turiştii sunt chemaţi la Festivalul Medieval „Cetăţi Transilvane”. Pe 24-26 august va avea loc a 17-a ediţie. Festivalul Medieval „Cetăţi Transilvane” este un eveniment menit să celebreze zilele oraşului Sibiu şi este organizat în ultimul weekend din luna august. Având loc în Centrul Istoric din Sibiu, în pieţele, pe pietonala Nicolae Bălcescu, pe străzi şi străduţe pietruite, festivalul îmbracă şi cheamă tot oraşul în sărbătoare. Evenimentul ia startul, an de an, cu tradiţionala paradă a personajelor medievale la care participă, costumaţi în veşmânt medieval, toţi artiştii invitaţi şi publicul care de la an la an este prezent în număr tot mai mare.

Programul fiecărei ediţii este unul variat, menit să răspundă nevoilor culturale ale unui public eterogen: concerte live de muzică medievală, animaţii stradale, lupte de stradă, turniruri, spectacole de teatru profesionist sau amator, dans, expoziţii de fotografie, ateliere meşteşugăreşti, iarmaroc medieval.

Gastronomie

Pe 4 şi 5 august la Jina are loc Festivalul „Sus pe muntele din Jina” - unul cu tradiţie de 50 de ani. Evenimentul aminteşte de vechile nedei ale ciobanilor din Mărginimea Sibiului, fiind unul dintre cele mai vechi festivaluri organizate în regiune. Acesta îşi propune păstrarea, conservarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor, a cântecelor şi a jocurilor jinarilor şi a modului lor de viaţă.

Festivalul are loc în fiecare an şi reuneşte grupuri artistice cu tradiţii păstoreşti din mai multe judeţe ale ţării.

În cadrul Festivalului ICon Arts Transilvania 2018, în câteva dintre localităţile judeţului vor fi organizate mai multe seri culturale şi gastronomice. Pe 9 august, de Ziua Richiş, va fi degustare de vin, concert şi gastronomie locală pe maidanul din faţa Curţii Richvini.

Pe 10 auguust, în Biertan, seara la ora 19, va avea loc un spectacol de jazz şi dans contemporan Impro Live, iar sâmbătă, 11 august, în Mălâncrăv, la Conacul Apafi, vizitatorii vor afla „povestea sucului de mere” şi îl vor degusta. Atunci se va încheia ICon Arts, cu un concert de jazz cu Ana Cristina Leonte Band şi cu gustări din bucătăria locală, precum şi va fi organizat un târg al produselor tradiţionale.

Sărbătorile lunii august se încheie la Răşinari pe 25 şi 26 august când are loc Festivalul Brânzei şi al ţuicii, organizat de Primărie şi care a ajuns la ediţia a XV-a. Pe parcursul celor două zile de festival, vizitatorii pot gusta produse tradiţionale specifice Mărginimii Sibiului - brânzeturi, tocană de oaie la ceaun, sloiul de oaie, bulz ciobănesc, pastramă etc. - şi se pot bucura de programul artistic oferit de ansamblurile folclorice şi de interpreţi de muzică populară. Reprezentativ pentru Festivalul Brânzei şi al Ţuicii este realizarea „Bulzul Festivalului” care a devenit deja o tradiţie în zonă. Bulzul se face dintr-o cantitate considerabilă de mămăligă, brânză de oaie şi smântână, pregătită de săteni.