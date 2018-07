Eleva din Sibiu care a luat 10 pe linie la BAC: „Mi-aş dori să studiez într-o altă Românie, în care valorile sunt apreciate“

„Când am aflat că s-au afişat rezultatele, am intrat pe edu.ro, dar am avut emoţii prea mari, aşadar am preferat să caut rezultatele colegilor şi prietenilor prima dată. Între timp m-a sunat un coleg şi mi-a dat vestea aceasta şi am fost atât de bucuroasă încât nici nu mi-a venit să cred. Sincer mi-am dorit foarte mult să obţin nota 10 şi credeam că este posibil, fiindcă subiectele au fost pe placul meu, dar eram conştientă că este foarte greu să realizez acest vis”, povesteşte Denisa primele sale reacţii din această dimineaţă.

Denisa este singura elevă din oraşul Sibiu care a luat 10 pe linie la BAC, colega ei din topul celor mai buni elevi, Tedora Popa, fiind din oraşul Mediaş, de la Liceul Teoretic „Axente Sever”.

Despre examene, tânăra spune că au fost accesibile şi că i-au plăcut foarte mult subiectele. „Toate cerinţele au fost pe sufletul meu, în special la Română şi la Istorie”, menţionează ea, precizând că cea mai dificilă probă i s-a părut cea de Istorie. „Am avut foarte multe date de învăţat, am studiat foarte multe evenimente, dar doamna profesoară de Istorie a reuşit să transforme predatul în poveste”.

După studiile liceale, urmează cele universitare. Denisa îşi doreşte să studieze la Facultatea de Litere, profilul română-engleză, cel mai probabil în Sibiu, la Universitatea „Lucian Blaga”, deoarece vrea să devină profesoară de limba română. „În viitor aş vrea să devin profesor de limba română. Acesta este visul meu din clasa a V-a, atunci când m-am calificat prima data la olimpiada naţională de limba română”.





„Mi-aş dori foarte mult să devin profesor de limba română, fiindcă limba română este materia mea de suflet şi ar fi meseria pe care aş practica-o cu plăcere. Într-adevăr, este o meserie puţin apreciată, dar îmi doresc să găsesc metode inedite de a-i atrage pe elevi şi de a-i inspira”.

Tânăra afirmă că nu vrea să plece din ţară. „Dar mi-aş dori să studiez într-o altă Românie în care valorile sunt apreciate şi promovate”, explică ea.