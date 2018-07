Efect al măsurilor fiscal-bugetare: cel mai vechi muzeu din România va fi închis două zile în fiecare săptămână

„Datorită numărului insuficient al personalului din supraveghere, în baza art. 14 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 90/2017 (ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018) şi pentru respectarea prevederilor legale prevăzute de art. 137 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii privind repausul săptămânal, orarul de vizitare a Muzeului Naţional Brukenthal se modifică astfel: din data de 1 iulie 2018 expoziţiile vor fi închise în zilele de luni şi marţi ale fiecărei săptămâni”, este anunţul afişat de administraţia Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu săptămâna trecută.

Ce prevede Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

Pe 6 decembrie 2017 Guvernul Tudose aproba o ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu o serie de modificări de legi care, potrivit executivului, va reduce din „riscul ca personalul din instituţiile [publice] să nu îşi primească drepturile salariale”.

Astfel, una dintre prevederile aprobate prevede că, începând cu 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice. Guvernul a decis ca doar pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă (…) să se continue procedurile de ocupare a acestora. Totodată, prin excepţie, se menţiona că „ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget”.

„Asta e viaţa”

Sabin Luca, director general al Muzeului Naţional Brukenthal, explică decizia luată prin faptul că administraţia a fost constrânsă să recurgă la aceasta. „În Codul muncii se spune că în România toţi oamenii au dreptul la 5 zile lucrătoare şi 2 zile libere. Or, cei care sunt în supraveghere şi muzeografii de serviciu de sâmbăta şi de duminica trebuie să aibă 2 zile libere (…) În consecinţă, nu avem ce face”.

De fapt, problema lipsei de personal se pare că e una care s-a agravat în ultimii ani. „Acum 12 ani când am venit la acest muzeu, care era închis pe atunci, aveam 168 de angajaţi. Pe vremea domnului Boc ne-au tăiat 36 de posturi şi am rămas cu 130. Când am cerut posturile înapoi, demonstrativ ne-au mai tăiat patru, ca să ne învăţăm minte, şi am rămas cu 126. Şi acum e restricţia asta. Nu ni se prea permite să facem concursuri. Şi lumea se pensionează în continuare, noi rămânem cu posturile libere. În condiţiile în care, mie mi se pare normal ca un supraveghetor să supravegheze o încăpere. Noi avem mijloace video, mai multe tipuri, dar ştiţi bine că după ce se fură umbli ani de zile să recuperezi obiectul, dacă îl mai recuperezi”, explică directorul.

„Într-un an şi jumătate noi vom trebui să închidem secţii”

Potrivit lui Sabine Luca, în prezent, cele 125 de încăperi vizitabile ale muzeului sunt supravegheate de aproximativ 25 de supraveghetori. „Din cauza acestor restricţii de concurs, din două posturi eliberate noi trebuie să ocupăm unul, apoi din nou tot aşa. Noi am calculat că într-un an jumătate va trebui să închidem secţii din muzeu pentru că n-avem cine să le supravegheze. În fine, asta va fi în viitor. În consecinţă, cum să vă zic, asta-i viaţa”.

„Dar împreună cu echipa managerială ne-am văzut de calcule - staţi puţin, că aici e vorba fără concedii, fără zilele naţionale libere, că dacă nu deschidem ne sare lumea în cap că de ce nu deschidem muzeul. Dar ca să-l deschid trebuie să-i dau omului recuperare. Dar după aia ce faci, că n-ai om de schimb. Noi ar trebui să avem în jur de 120 de supraveghetori şi avem 25. Şi ar trebui încă un număr de vreo 30 aşa-numiţii „călăreţi”, cum le zic eu, adică cei care îi înlocuiesc pe cei care sunt în concediu anual, concediu de boală etc. (…) Noi avem 126 de angajaţi, poate de aia că suntem în provincie. În condiţiile în care avem nouă clădiri în administrare din care cinci palate. Ca număr de patrimoniu, este printre cele mai mari muzee din România, dar este clar cel mai mare, având un milion 700 de mii de piese în inventare”, mai explică directorul instituţiei culturale.

Paradoxul

Paradoxal, dar directorul Muzeului Naţional Brukenthal spune că nu duce lipsă de oameni care ar dori să muncească în instituţie. În calitate sa de profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Sabin Luca spune că găsirea tinerilor care să lucreze la muzeu nu e o problemă, „tinerii chiar fac coadă pentru a munci în muzeu chiar şi cu salariile care sunt”. Dar mai există o problemă, pe lângă deciziile pe care le ia Guvernul. „Noi suntem obligaţi să şi casăm patrimoniul şi asta o pot face doar experţii. Ei, la ora actuală aproape toţi s-au pensionat şi angajăm tineri. Un tânăr ca să ajungă expert într-un domeniu durează între 6 şi 10 ani. Deci, ni se blochează din cauza lipsei de personal şi casarea patrimoniului”, spune Sabin Luca.

Când Muzeul va reveni la programul anterior?

„Muzeul va reveni în cazul în care se măreşte numărul de personal de trei ori, trei ori şi ceva. Nimeni nu a calculat că în ultimul an s-au dat 10-15 zile libere noi naţionale, plus că ni se dictează de la minister zile gratuite. Suntem un pic folosiţi, că noi am aduce venituri proprii, dar cu o mulţime de sărbători, e cam ca înainte, dacă să v-o spun pe şleau. Adică se dau ordine şi nimeni nu te întreabă cum te descurci”, concluzionează directorul Muzeului Naţional Brukenthal.

Conform raportului de activitate pentru anul 2017 al muzeului, anul trecut au plecat de la „Brukenthal” 16 angajaţi şi s-au organizat 12 concursuri de angajare. La finalul anului 2017 în cadrul Muzeului Naţional Brukenthal numărul total de posturi ocupate a fost de 118 din totalul de 126 de posturi aprobate. Numărul total de posturi disponibile la finalul anului 2017 a fost de 8. De asemenea, în anul 2017 au desfăşurat în Muzeul Naţional Brukenthal activitate de voluntariat un număr de 30 de persoane.





Sume pierdute





Muzeul Naţional Brukenthal este vizitat în medie de peste 20.000 de persoane într-o lună. Spre exemplu, în luna aprilie au fost înregistrate 21.956 de vizite sau aproape 915 vizite într-o zi lucrătoare, potrivit informaţiilor oferite de Departamentul Marketing. Un bilet unic de vizitare, care include accesul în toate clădirile, costă 45 de lei, iar intrarea într-o singură instituţie - între 10-20 de lei. Un calcul simplu ne arată că într-o lună muzeul va pierde între 27.000 şi 123.000 de lei pentru cele 3 zile în plus în care va rămâne închis într-o lună, în funcţie de preţul biletelor ales de vizitatori.



În acelaşi timp, în zilele în care va fi închis muzeul va face economii, având în vedere în primul rând consumul de electricitate.

Situaţiile din trecut

În ultimii 10 ani Muzeul Brukenthal a mai trecut prin astfel de situaţii. Spre exemplu, la sfârşitul anului 2009 administraţia instituţiei a luat decizia să închidă muzeul în timpul sărbătorilor de iarnă (25 decembrie - 3 ianuarie 2010) pentru a respecta un odin dat de Guvern prin care bugetarii au fost trimişi în concediu fără plată. Astfel, atât Galeriile de Artă Europeană, Românească, sau Contemporană, cât şi muzeele de Istorie, Istorie Naturală, Istoria Farmaciei sau cel de Arme şi Trofee de Vânătoare, toate au avut lacăte pe uşi de sărbători. De sărbători a fost închis şi la începutul anului 2013.