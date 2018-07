Concesionarea unui spaţiu strategic al Aeroportului din Sibiu, motiv de replici acide între sindicalişti şi preşedintele Consiliului Judeţean

Sindicaliştii acuză structura locală de lipsă totală de viziune, în timp ce reacţia preşedintei CJ, Daniela Câmpean, este la fel de acidă – sindicaliştii n-ar trebui să scrie scrisori deschise, dacă „nu cunosc legea”.

Scrisoarea deschisă vine ca o reacţie în urma unei hotărâri a Consiliului Judeţean, care prevede demararea procedurilor de concesiune a unui teren de aproape 3 hectare, aflat în administrarea Aeroportului, la solicitarea Camerei de comerţ, industrie şi agricultură (CCIA) Sibiu. Pe terenul în cauză ar urma să fie construit un centru de afaceri. Sindicaliştii acuză autoritatea judeţeană de lipsă de viziune şi solicită să-şi revadă deciziile:

Am aflat cu neplăcută surprindere despre Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu Nr. 163 din 28 iunie 2018, prin care decideţi concesionarea terenului aflat în administrarea R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu pe care se află fostul hangar al unităţii militare de elicoptere. De ce s-a omis din titlu aceasta precizare şi anume că terenul se afla în administrarea Aeroportului? Pentru a fi mai uşor de trecut cu vederea de către contribuabilul mai puţin avizat? Sperăm că nu şi că a fost doar o omisiune nevinovată. Deoarece nu pare că aţi fi consultat părerea unor specialişti în aviaţie civilă înainte de a lua decizia, vă rugăm să reveniţi asupra ei şi să nu amputaţi viitorul Aeroportului Internaţional Sibiu în ceea ce priveşte construirea în acea zonă a unui Terminal cargo, investiţie care ar putea aduce un avantaj important pentru Aeroportul nostru. Şi când spunem al nostru, ne referim la cetăţenii acestui judeţ, ai căror bani au stat la baza modernizării şi extinderii vechiului aeroport şi ai căror bani vor putea sta şi la baza extinderii operaţiunilor acestuia la componenta de marfă.

„Mă aşteptam de la un lider sindical să cunoască legislaţia”

Reacţia preşedintei CJ Sibiu, Daniela Câmpean, a venit la scurt timp. „Cea surprinsă neplăcut sunt eu pentru că mă aşteptam ca un lider sindical să cunoască legislaţia, iar când are ieşiri publice să îşi exprime punctul de vedere documentat. Si mai mult, dacă cu adevărat era interesat de binele Aeroportului Internaţional Sibiu şi-ar fi exprimat iniţial poziţia în interior şi abia apoi în presă”, a transmis Câmpean printr-un comunicat de presă.

„Consiliul Judeţean Sibiu nu a hotărât concesionarea. Conform procedurii prevăzute de OUG 54/2006, CJ Sibiu a aprobat doar efectuarea unor demersuri care să stabilească dacă este oportună sau nu concesionarea, solicitată de CCIAS. Acest lucru se va stabili, în baza unui studiu de oportunitate, făcut de specialişti, conform art.10 lit.h din OG 54/2006 şi în urma unor întâlniri tehnice cu toate părţile interesate, Doar dacă studiul arată că este oportună concesiunea, atunci CJ Sibiu poate aproba studiul, expertiza prin care se stabileşte valoarea redevenţei şi concesionarea terenului (art. 123 alin. 1-2 Lega 215/2001 )”.

Câmpean mai spune că va fi demarată o licitaţie publică pentru concesionare. „Chiar dacă punerea în discuţia Consiliului Judeţean a solicitării Camerei de Comerţ era obligatorie, înainte de a introduce pe ordinea de zi a şedinţei propunerea de începere a procedurii, am avut întâlniri tehnice cu managementul tehnic al aeroportului, întâlniri în cadrul cărora am fost informată că punerea în valoare a acelei clădiri şi a terenului aferent nu are impact negativ asupra dezvoltării viitoare a Aeroportului Internaţional Sibiu”.