Cartierul în care este interzis virajul la stânga. Strada principală este împânzită cu indicatoare şi cu sensuri giratorii

„Arată totul ok, sunt trei benzi, trotuare, pistă de biciclete, dar treceri de pietoni nu, sensuri au făcut trei, ca să vizitez tot cartierul, să pot ajunge la destinaţie, pluviale pentru zona de case zero, din nou bătaie de joc... Ce-i costa să mai facă vreo două sau trei sensuri în plus, dacă au mers pe sensuri (giratorii - n.r.) şi să mai pună vreo trei treceri de pietoni, dacă de pasaje sau pasarele nu au auzit încă?”, se mai întreabă sibienii.