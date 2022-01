Cărămizi în schimbul sfinţirii unui Lamborghini: „De la o ştire virală, la un gest” FOTO VIDEO

Era vorba despre un Lamborghini pentru care parohul din Turnişor – Sibiu, preotul Ciprian Creangă, a făcut o slujbă de sfinţire la solicitarea proprietarului.

După acest episod, la scurtă vreme, cel din urmă a decis să se alăture campaniei demarate de reprezentantul bisericii de a construi un centru social.

„De la o ştire virală la un gest... Proprietarul maşinii Lamborghini, Vlad Stoica, se alătură campaniei de susţinere a construcţiei Centrului Social – Filantropic al Parohiei Turnişor I, Sibiu”, a recunoscut preotul Ciprian Creangă oferind pentru „Adevărul” mai multe amănunte despre ineditul proiect aflat în derulare: „Dăruieşte o cărămidă pentru centrul social”.

Centrul Social se va numi „Sfântul Nicolae” şi va fi dedicat comunităţii pe care preotul vrea să o implice în construcţia clădirii.

„Ne dorim ca fiecare enoriaş să contribuie cu câte o cărămidă”

„Facem o campanie şi ne dorim ca fiecare enoriaş să contribuie la ridicarea acestui centru măcar cu câte o cărămidă, după modelul Ateneului Român. Vă amintiţi, probabil, de campania: „Daţi un leu pentru Ateneu”. Doar că în cazul nostru ne dorim ca fiecare să nu dea câte un leu, ci câte o cărămidă. Am făcut nişte calcule, cât ne costă cărămida, mortuarul, mâna de lucru şi am ajuns la concluzia că 15 lei reprezintă suma minimă cu care poate contribui fiecare în parte”, a mărturisit preotul Ciprian Creangă despre proiectul prin care doreşte să implice întreaga comunitate din Turnişor - Sibiu şi nu numai.



„Credem noi, că, în acest mod, fiecare locuitor va putea să-şi aducă aportul. Şi, de asemenea, să-şi aducă aminte că a contribuit şi el, chiar şi aşa, cu o sumă modică, la construcţia acestui centru”, a mai menţionat parohul.

Afacerea de colantări şi bolidul din ogradă

Bolidul de lux de la care a plecat întreaga poveste a beneficiat de o slujbă specială de sfinţire, la solicitarea proprietarului său, Vlad Stoica, când preotul din comunitate s-a dus cu Boboteaza la casele enoriaşilor.



„M-au rugat, dacă tot am ajuns acolo, să le binecuvântez şi maşina. N-am ştiut despre ce autoturism este vorba. Am văzut când am ajuns în atelierul din spatele curţii”, a mărturisit preotul Ciprian Creangă pentru „Adevărul”.

Tânărul proprietar de numai 26 de ani din Sibiu deţine un atelier pentru colantări auto şi detaling, o afacere care nu pare să justifice achiziţia unui astfel de bolid de lux, care pe piaţa second hand porneşte de la 250.000 de euro. Într-un interviu acordat unei publicaţii locale a mărturisit însă că a făcut bani din cryptomonede, în ultimii 3 - 4 ani şi că are 2.000 de clienţi pentru cursul său de investiţii în cryptomonede şi acţiuni. Iar Lamborghini nu este singurul bolid pe care-l are în garaj.

Bărbatul a postat pe contul său de Tik-Tok slujba de sfinţire a maşinii, în dorinţa de a-şi promova afacerea, menţionând în descriere: „Pe lângă colantări auto şi detailing, acum @raliw.ro oferă şi servicii de sfinţire a maşinilor”, mesajul fiind însoţit de emoticoane simbolizând amuzamentul.

Postarea a devenit rapid virală. Preotul a refuzat să ne spună care a fost costul slujbei de sfinţire, pretextând că în astfel de cazuri fiecare dă cât vrea, iar în respectivul caz nu-şi mai aminteşte. Însă ulterior a ţinut să ne aducă la cunoştinţă faptul că enoriaşul s-a implicat ca donator în campania pentru centrul social, dăruind mai multe cărămizi pentru acest proiect.

