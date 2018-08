Cal ucis în bătaie în Sibiu. Cadavrul animalului a zăcut o săptămână în curtea proprietarului

Cadavrul calului zăcea mort în grajdul unei familii din unul dintre cele mai liniştite cartiere ale Sibiului. Vecinii spun că animalul a murit după ce proprietarul l-a bătut, precizând că acesta nu a fost primul caz de violenţă a bărbatului asupra animalelor.

Mama bărbatului, care locuieşte în aceeaşi curte, a negat însă acest lucru pentru publicaţia Turnul Sfatului : „Noi am avut o altă iapă, care mergea repede, de băiatul nu o putea ţine. Şi o venit un băiat din Turnişor, că i-o schimbă el, că îi dă altul mai blând. Seara o venit şi o probat calul, o văzut cum merge, a desfăcut-o, dimineaţa am găsit-o întinsă jos. Am chemat doctorul, i-a făcut injecţii, a doua zi o fost gata. Are o săptămână azi (marţi - n.n.) de când a murit“.