În civilizatul Sibiu, incidentele în trafic se rezolvă cu pumni, răngi, înjurături şi semne obscene VIDEO

Participanţii la trafic au surprins imagini şi le-au postat pe grupuri dedicate noutăţilor din trafic, precum „Info, Trafic Sibiu”.

Într-una din altercaţii, doi şoferi s-au luat pur şi simplu la bătaie în mijlocul unui bulevard extrem de circulat din Sibiu.

În al doilea caz, trei conducători auto au fost la un pas să recurgă la fapte de violenţă, mai ales că unul dintre ei era înarmat cu un levier. Noroc că a existat o a patra persoană, mai chibzuită, pasager într-unul dintre autovehicule, care a reuşit să aplaneze conflictul. Scandalul a avut loc de această dată pe centura Sibiului.

În primul caz s-a depus o plângere, dar în al doilea nu există nici o sesizare.

Camionagii, opriţi la o şuetă pe autostradă

Ultima altercaţie în trafic a avut loc joi după-amiaza, 7 iulie, într-o zonă extrem de circulată, la ieşirea de pe centura Sibiului, către Braşov, în dreptul comunei Şura Mică, pe A1.

Potrivit martorilor oculari, doi camionagii s-au oprit în timpul mersului, pe cele două benzi ale unui sens de mers, de parcă ar fi vrut să stea la discuţii. Şoferul unei autoutilitare, care circula în spatele camioanelor, se pare că le-a atras atenţia că încurcă circulaţia, iar ce s-a întâmplat mai departe se vede în imagini.

„Şoferi profesionişti cu ranga în mână”

„Cam aşa se comportă şoferii de camioane în trafic. Oare cine ar trebui să ia măsuri?”, se specifică în textul care însoţeşte filmarea.

În imagini pare că patru bărbaţi au fost implicaţi în incident, dintre care unul pentru a aplana conflictul. Şocant este că unul dintre camionagii este înarmat cu o rangă, un levier.

„Din ce am văzut, cei doi camionagii au blocat drumul, probabil cel din spate i-a sesizat cu semnal sonor şi a coborât din maşină, iar ceilalţi s-au aprins. Nu cred că au blocat traficul intenţionat. Sunt situaţii când camioanele merg în paralel, pe autostradă, sau se opresc să comunice... Bănuiesc că ăsta a fost motivul”, a declarat pentru „Adevărul” unul dintre martorii oculari care ne-a şi pus la dispoziţie imaginile surprinse.

Acesta a confirmat şi faptul că una dintre cele patru persoane implicate în altercaţie nu a făcut altceva decât să potolească spiritele: „Domnul cu cămaşă albastră, care i-a despărţit, era în maşină cu băiatul agresat. Am vrut să cobor şi eu, dar am renunţat când am văzut levierul”, a recunoscut martorul.

Sursa citată a mai adăugat: „Este trist că se întâmplă aşa ceva pe şosele, chiar nu poţi bloca circulaţia pe două ieşiri pe autostradă şi tot tu să mai faci şi scandal”.

Unul dintre comentariile internauţilor descrie cel mai simplu întreaga situaţie: „Doi şoferi profesionişti cu ranga în mână”.

Bătaie în toată regula, într-una din cele mai aglomerate intersecţii

Cu doar o zi înainte, miercuri, 6 iulie, în interiorul aceluiaşi oraş din Ardeal, într-una din cele mai aglomerate intersecţii - sensul giratoriu dintre Bulevardul Mihai Viteazul şi strada Rahovei - s-a ajuns la violenţe.

Traficul a fost blocat minute în şir, în urma altercaţiei dintre doi şoferi. Se pare că totul ar fi pornit de la nişte semne obscene ale unuia dintre participanţii la trafic. Potrivit imaginilor, preluate mai apoi de presa locală şi postate pe You Tube , mai multe maşini au staţionat pe o bandă a unuia dintre sensuri.





Primele autovehicule au portierele din stânga faţă deschise. Lângă prima portieră se văd încăierându-se doi bărbaţi. Unul într-o jachetă neagră încearcă să-l determine pe altul în tricou galben să cadă, în timp ce îl prinde de picior. Dar amândoi cad la pământ. Şoferul în tricou galben reuşeşte să-i prindă celuilalt gâtul ca într-o menghină, cu ajutorul braţului, forţându-l să ţină capul aplecat. La un moment dat, bărbatul cu haine închise la culoare scapă din strânsoare şi se ridică.





Şi unul şi celălalt încearcă să evite eventuale lovituri din partea adversarului, se împing şi se ţin la distanţă de un braţ, de parcă ar fi nişte cocoşi de lupte. Până la urmă se despart. Câţiva bărbaţi care asistaseră până atunci la întreaga scenă, fără să intervină, vorbind la telefoane, cel mai probabil pentru a cere ajutor la 112, se bagă între bătăuşi, în încercarea de a-i separa. La finalul filmării, pare că „victima” ar fi intenţionat să se întoarcă spre „agresor”, dar înregistrarea se termină brusc. Pe toată durata videoclipului, se văd cum pe banda a doua trec mai multe maşini nestingherite de incident.





Violenţe din cauza unor semne obscene