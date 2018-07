5 cărţi despre marii savanţi ai secolului XX. Cea mai completă biografie despre fizicianul Albert Einstein

Găsiţi aici o selecţie de 5 cărţi despre biografia ştiinţifică a unor oameni de ştiinţă proeminenţi din secolul al XX-lea. Selecţia a fost realizată de publicaţia online PostNauka , în parteneriat cu Congresul evreiesc rus.

Isaak Halatnikov: „Dau, Centaurul şi alţii”, 2007

Cartea cunoscutului om de ştiinţă şi fizician Isaac Halatnikov descrie viaţa fizicienilor într-o perioadă în care în Uniunea Sovietică exista o competiţie între fizicieni şi scriitori pentru a influenţa omenirea. Idolii societăţii au fost Lev Landau şi Peter Kapitsa: chiar din timpul vieţii lor s-au format legende despre ei. Autorul a lucrat împreună cu Landau la Institutul de Probleme Fizice al Academiei de Ştiinţe din Rusia şi a devenit co-autor al lui Landau pentru o serie de lucrări de epocă. După moartea lui Lev Landau, Isaak Halatnikov a fondat Institutul de Fizică Teoretică ce poartă numele acestuia. Institutul a jucat un rol decisiv în păstrarea şcolii Landau şi dezvoltarea fizicii teoretice în Rusia şi în lume.

Rita Levi-Montalcini: „In Praise of Imperfection: My Life and Work”, ediţia I, 1988

Povestea vieţii Ritei Levi-Montalcini este surprinzătoare şi fascinantă. După ce legea rasistă a lui Mussolini a privat-o pe Levi-Montalcini de postul său ştiinţific, ea a înfiinţat un mic laborator clandestin în ferma sa din Piemont, unde şi-a continuat experimentele. Tânăra evreică sensibilă, care a crescut în Italia fascistă, Rita Levi-Montalcini a fost capabilă să depăşească persecuţia antisemită şi ura faţă de ştiinţă a ţării sale şi a primit în anul 1986 Premiul Nobel pentru Fiziologie şi Medicină pentru studiul sistemului nervos. În autobiografia ei sinceră şi profundă, Rita Levi-Montalcini vorbeşte despre dezvoltarea neurobiologiei experimentale şi despre căutările şi descoperirile ei.

Abraham Pais: „Activitatea ştiinţifică şi viaţa lui Albert Einstein”, 1989

Cartea fizicianului american Abraham Pais este cea mai completă biografie ştiinţifică a marelui om de ştiinţă Albert Einstein. Este foarte interesantă şi scrisă într-o formă accesibilă pentru o gamă largă de cititori, în care se povesteşte despre formarea şi dezvoltarea teoriei moleculare-cinetice, teoria cuantică, relativitatea generală etc. Cartea conţine un material de referinţă bogat, o bibliografie extensivă, extrase anterior nepublicate din articolele stocate în arhivele lui Albert Einstein.

Norbert Wiener, Ronald R. Kline: „A Life in Cybernetics”, 2018

Noua carte combină pentru prima dată două volume faimoase de autobiografie a lui Norbert Wiener. Primul volum, intitulat „Fostul geniu“, a fost publicat în anul 1953, în timpul manifestării unui interes general în Cibernetică şi a fost dedicat lui Norbert Wiener şi copilăriei „copilului-minune”. A doua carte a fost numită „Sunt matematician” şi a fost lansată în anul 1956. În acel volum Wiener a descris studiile sale la Massachusetts Institute of Technology şi povestea cum a creat bazele teoriei ciberneticii şi a sistemelor de comunicare şi transmisie.

Richard Feynman: „Vă ţineţi de glume, domnule Feynman!”, 2018

Probabil, Richard Feynman este unul dintre cei mai renumiţi fizicieni ai secolului al XX-lea. Numele lui este cunoscut aproape de fiecare student. Un orator strălucit, Feynman a transformat fiecare prelegere într-un joc intelectual interesant. Prin urmare, autobiografia unui mare om de ştiinţă surprinde mai mult decât un roman de aventură.