5 afaceri la cheie care se vând în Sibiu. Cât costă o cafenea cu terasă care funcţionează în centrul istoric al oraşului

Una dintre afacerile la cheie care se vând în Sibiu este o cafenea/bar cu terasă în centrul istoric. Cel care a construit afacerea încearcă de mai mult timp s-o vândă, modificându-i şi preţul: a fost 18.000 de euro, apoi 15.000 de euro, iar acum e 13.500 de euro.





„Cafeneaua funcţionează la etaj, iar jos cu terasă (mobilier inclus, 8 mese, 32 scaune, bar terasă, 2 umbrele + perne, felinare, scrumiere şi aranjamente florare. Locaţia este compusă din 2 încăperi principale, 1 separeu, grup sanitar, o bucătărioară şi o pivniţă”, se arată în anunţul proprietarului. Acesta precizează că afacerea funcţionează din anul 2013, fiind complet utilată. Astfel, barul/cafeneaua se vinde cu centrală proprie, 3 aparate cu aer condiţionat, 2 mese mari / 6 mese medii / 4 mese mici, 40 de scaune, 1 colţar / 4 canapele, Tv LCD, 2 x lăzi frigorifice, 2 x frigidere, espressor / râşniţă cafea, storcătoare fructe / blendare, maşină vin fiert, cuptor microunde / plită electrică, veselă etc. Potrivit proprietarului, acesta mai are contracte cu furnizori cu facilităţi financiare de 2.000-3.000 euro pe an. Acesta precizează că „nu este spaţiul de vanzare, ci afacerea!!!”, astfel că potenţialul cumpărător va trebui să achite chiria spaţiului, iar preţul final „se discuta la faţa locului”.





Cel mai des întâlnite sunt afacerile din domeniul imobiliar. Astfel, în Sibiu pot fi găsite în vânzare garsoniere sau apartamente cu o cameră în centrul oraşului pretabile pentru regim hotelier.

Spre exemplu, cineva vinde o locuinţă de 104 mp într-un imobil monument istoric. „Afacere la cheie, zona Pasaj - Biserica Evanghelică. Preţ de vânzare: 180.000 Euro. Preţ de închiriere cu contract legal: 1500 Euro / lună. Nu se acceptă schimburi”, scrie proprietarul în anunţul publicitar. Acesta precizează că „interiorul este autentic, complet renovat, mobilat şi utilat cu stil”. Locuinţa poate fi şi închiriată, iar pentru a fi convingător, proprietarul mai scrie că vinde „un apartament deosebit, cu un interior unic. Acesta a fost listat recent pe piaţă, astfel că aveţi ocazia, ca după o îndelungată perioadă în care a fost în faza de restaurare, să vă bucuraţi din plin de o experienţă unică”.

Spre comparaţie, o altă locuinţă se vinde prin intermediul unei agenţii imobiliare, pe strada Mitropoliei, în centrul istoric al Sibiului, cu 75.000 de euro, iar pe strada 9 Mai - altul are un preţ de 50.000 de euro.

În Sibiu se mai vinde şi cel mai mare centru de închirieri biciclete de munte (MTB) din ţară. Afacerea se vinde la cheie, iar proprietarul asigură că viitorul cumpărător poate avea profituri din primul an. Afacerea se vinde cu 99.000 de lei, iar acest preţ include 20 de biciclete SCOTT, căşti de protecţie SCOTT, remorcă transport biciclete, suporţi parcare, unelte service, precum şi site-ul de prezentare, contul de pe Tripadvisor cu vechime şi recenzii de 5*, materiale de promovare, baza de date ale clienţilor colaboratori (agenţii, ghizi de turism etc.) etc.

Proprietarul spune că preţul poate varia, în funcţie de pachetul pe care îl convine cu potenţialul cumpărător.

O altă afacere la cheie care se vinde în Sibiu se referă la prepararea cafelei. O firmă cere 5.000 de euro pentru o tricicletă profesională prevăzută cu blat din inox, sistem electric (baterie + invertor), minfrigider, recipiente apă potabilă şi apă menajeră din inox, chiuvetă încorporată, spaţiu de depozitare. Aceasta este destinată pentru a prepara cafea To Go, are o instalaţie de gaz, espressor Astoria, funcţional pe gaz sau curent electric, o râşniţă profesională pentru cafea etc.

„Tricicleta dispune de absolut tot ce este nevoie pentru a porni afacerea imediat, fără să fie necesare alte investiţii. Afacerea se vinde cu sau fără firmă care este fără datorii la stat. Se predă inclusiv know-how-ul”, anunţă proprietarul. Potrivit acestuia, aceasta ar fi perfectă pentru zonele cu potenţial turistic ridicat.

Pentru un salon de înfrumuseţare proprietarul cere 8.100 de euro.

„Vând/predau afacere la cheie salon de înfrumuseţare compus din spaţiu frizerie - coafor utilat cu 3 posturi de lucru; spaţiu dedicat utilat manichiură – pedichiură; spaţiu dedicat utilat cosmetică; portofoliu de clienţi; toate avizele necesare; aviz DSP pe viaţă; contracte de colaborare pe rol”, se menţionează în anunţ.

Acesta asigură că societatea are o cu vechime de 10 ani, că este „curată, fără datorii şi fără întrerupere de activitate”.