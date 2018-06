Zeci de cai şi sute de spectatori la concursul ecvestru din weekend de la Ruşeni

Sâmbătă, în localitatea Ruşeni din comuna Păuleşti a avut loc un nou concurs ecvestru care a adunat la start zeci de exponate unul şi unul, din diferite rase. Crescătorii de cai s-au adunat de dimineaţă pentru a-şi cesăla animalele şi a le pregăti pentru expoziţie.

Conform unuia dintre cei din juriu, Augustin Cădar, concursul a constat în trei probe, una de frumuseţe, una de tracţiune şi una de atelaje.

" Este o parte de frumuseţe unde se jurizează şi armăsari şi iepe, este o parte de atelaje, pentru a păstra aceasta pasiune şi pentru a o întreţine şi este o probă de tracţiune, unde au de tras ori 100 kg ori 500 kg. S-au înscris aproximativ 20 de cai la tracţiune şi am avut peste 30 de cai la proba de frumuseţe. Mai sunt crescători de cai în judeţ, dar odată cu intrarea într-un con de umbră a acestei părţi a zootehniei, au dispărut caii din multe gospodării. ", afirma Augustin Cădar.

Cu toate că acest animal nu mai este prezent în gospodării ca înainte, există încă mulţi pasionaţi care întreţin cai sau chiar mici herghelii în judeţ. Aceştia investesc sume destul de mari în pasiunea lor, existând în judeţ cai de la câteva mii de euro până la zeci de mii de euro exemplarul.

Cei mai pozaţi cai de la expoziţie au fost cei din rasa semi-greu, aceştia fiind cei mai impunător, dar şi frizienii au făcut senzaţie printre participanţi prin eleganţa lor.

O atracţie a reprezentat-o şi un ponei unei familii din Amanţi care a făcut demonstraţii de dresaj pentru spectatori.

" Acum are doi ani şi îl avem de la câteva luni. Îl dresăm de câteva ori pe săptămână când mergem la grajd, şi îl şi călăresc" afirma băiatul care îi purta de grijă.

O bună parte din cei prezenţi cu caii la expoziţie s-au prezentat doar de dragul de a ieşi cu caii din gospodărie, nu pentru a participa la concurs.

" Aceasta e o iapă pe care am dat 2500 de euro. Am ofertă la mânz de 1000 de euro, dar nu am vrut să îl dau" afirmă alt crescător de cai.

Vremea i-a încurcat puţin pe organizatori, dar ploaia nu a reuşit să îi sperie îndeajuns pe crescătorii de cai şi spectatori încât să plece acasă înainte de încheierea concursului.