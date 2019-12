VIDEO Aventurile soţilor din Satu Mare plecaţi spre polul mondial al frigului. Cum au rămas fără acte şi bani

În a doua zi de Crăciun, Kinga şi Attila Bertici au avut parte de cea mai grea zi din inedita lor expediţie spre polul mondial al frigului. Într-un moment de neatenţie, aceştia au rămas fără bani şi fără acte.

,,Am avut un incident la motelul unde am dormit. Nu am avut internet în cameră, eu am rămas pe holul motelului trei ore pentru a încărca vlogul. Portmoneul şi laptopul erau la mine. A mai rămas 3% să încarce vlogul, iar laptopul avea vreo 4% baterie şi mă uitam să nu se descarce. Când vlogul a fost urcat m-am bucurat, am luat laptopul şi am mers în cameră. Am uitat portmoneul pe canapea, era negru şi nu l-am observat. Dimineaţa, ne-am trezit pe la 8.00 să pornim repede, iar Kinga a zis să bem o cafea şi atunci mi-am dat seama că am uitat portmoneul pe canapea”, a explicat Attila Bertici în vlogul postat pe canalul de youtube destinat expediţiei.

Cei doi sătmăreni au apelat la Consulul Onorific al Federatiei Ruse în România, Gabriel Lavrincic, iar apoi au fost ajutaţi atât de Ambasada Ungariei, cât şi de Consultatul de la Ekaterinburg. Soţii Bertici au fost informaţi de autorităţile din Rusia că trebuie să aştepte la secţia de Poliţie un traducător. În cele din urmă, cei doi au completat un formular şi au pornit către Krasnojarsk, acolo unde, în aşteptarea unor fonduri din România, au rămas la o familie de români care i-a primit în locuinţa lor.

„Dragilor, suntem bine, am ajuns in Krasnojarsk. Aici este ora 23:00 şi sunt -32 de grade! Nu am mai aşteptat după Poliţie, am discutat cu doamna căpitan că dacă găsesc actele la întoarcere din Oymyakon intrăm la Poliţia din Kemerovo. Acum suntem la o familie minunată, la familia domnului Vasile Popa care ne-a invitat la el acasă! Este incredibil că peste tot suntem întâmpinaţi de oameni dragi Vă îmbrăţişăm!”, au explicat Attila şi Kinga în seara de 27 decembrie.

Momentan, cei doi sătmăreni se află în oraşul Angarsk, lângă Irkutsk. Aici, aceştia au făcut un popas pentru ca Duster-ul să fie verificat într-un service, maşina începând să resimtă condiţiile de funcţionare la cele -40 de grade Celsius înregistrate.

Sătmărenii Kinga şi Attila Bertici au pornit în 12 decembrie în aventura vieţii lor, spre Oymyakon, polul mondial al frigului. Cei doi vor parcurge peste 25.000 de kilometri la volanul unei maşini Dacia Duster, într-o expediţie programată pentru 40 de zile, la temperaturi de până la -65 de grade Celsius.

