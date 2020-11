Secţiile ATI, aglomerate din cauza cazurilor de Covid-19. Spitalele iau măsuri pentru suplimentarea paturilor

Timp de 8 luni judeţul Satu Mare a reuşit să se menţină la sfârşitul clasamentului în ceea ce priveşte numărul de infectări cu coronavirus. Până în octombrie, acesta s-a menţinut în topul celor mai sigure judeţe, la vremea respectivă având sub 1.000 de cazuri.

În doar câteva săptămâni însă, lucrurile au degenerat, iar judeţul Satu Mare înregistrează o creştere a cazurilor de coronavirus de la o zi la alta, fiind confirmate aproape zilnic peste 100 de noi cazuri. Aşa se face că spitalul a ajuns să fie supraaglomerat, iar secţia de terapie intensivă a rămas fără paturi libere pentru bolnavii de covid în repetate rânduri.

Pacienţii care nu prezintă simptome agresive sunt trataţi de acasă, şi asta pentru a lăsa loc cazurilor mai grave. La unitatea de Primiri Urgenţe satu Mare sunt efectuate zilnic între 50 şi 70 de teste covid, iar în acest moment conducerea Spitalului Judeţean Satu Mare mai lucrează la punerea în funcţiune a unei linii de testare rapidă COVID, cu o capacitate de 193 de probe la fiecare trei ore.

Numărul noilor cazuri care continuă să crească a determinat autorităţile să ia măsuri suplimentare. ”Vom face tot posibilul şi ne vom strădui, până când putem, evident, că s-ar putea la un moment-dat cifrele să ne depăşească, să gestionăm această destabilitate care este fulminantă în fiecare zi. Am relocat 5 specialităţi medicale pentru a face loc pentru 16 paturi în proximitatea UPU şi vom face extindere tampon pe langă ce avem deja la municipal la secţia Interne. Mai exact, pentru ca oamenii să nu mai stea pe scaune, am lărgit capacitatea UPU cu încă 16 paturi, la etajul I, lângă Secţia de chirurgie. Am mai făcut o secţie tampon la Spitalul Municipal Satu Mare cu 12 paturi, lângă Secţia de interne”, a explicat managerul spitalului, Adrian Marc. Aceeaşi situaţie a numărului limitat de locuri se regăseşte şi la secţiile COVID din spitalele din Carei, Negreşti Oaş şi Turţ.

În urmă cu o săptămână prezent la Satu Mare a fost chiar ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, care a declarat că vizita sa a fost efectuată în vedea unei evaluări a capacităţii de răspuns. “Am venit la Satu Mare doar pentru evaluarea capacităţii de răspuns la un moment dat şi pentru a pregăti o bază pentru viitoarele paturi de Terapie Intensivă, în condiţiile în care avem o evoluţie pandemică la nivel naţional şi internaţional”, a declarat ministrul

De altfel, în această perioadă Spitalul Judeţean Satu Mare a anunţat angajarea a 70 de asistenţi medicali, pe perioadă determinată, care nu poate depăşi 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă. Cele mai multe cadre se caută pentru secţia de Terapie Intensivă, şi anume 34. Pentru medicină internă se caută 20 de asistenţi, pentru UPU, respectiv SMURD; câte 10 cadre iar celelalte posturi de asistenţi medicali sunt pentru secţiile de Pediatrie, Boli Infecţioase şi Triaj.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Viaţa unui spital-suport COVID-19. De la cursa pentru medicamentele salvatoare, la şansa răpită pacienţilor cu alte boli

Iohannis, despre limita locurilor din spitale: Am iniţiat deja contacte cu alte state pentru transferul pacienţilor, dar sper să nu ajungem acolo