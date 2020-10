Roboţelul-barman, afacerea inedită a unui tânăr român întors din Dubai. Face cocktailuri în doar câteva secunde

Trăim într-un secol al vitezei, în care oamenii nu mai au răbdarea să stea la cozi interminabile, iar majoritatea problemelor pot fi soluţionate online, la un click distanţă. Observând nevoile consumatorilor, Cristian Kala, un tânăr antreprenor din Satu Mare, a creat, în urmă cu un an, primul roboţel-barman, menit să faciliteze munca barmanilor, dar şi să elimine cozile create la evenimente.

După ce a organizat sut de evenimente, tânărul a creat un roboţel barman. SURSĂ FOTO: Facebook Cristian Kala

Timp de 10 ani, sătmăreanul a lucrat în domeniul organizării de evenimente, iar experienţa acumulată a fost una vastă. Tânărul a organizat sute de evenimente în România, dar şi în ţări precum Portugalia şi Danemarca. De departe însă cea mai interesantă experienţă a fost cea din Emiratele Arabe Unite. Cu toate că pentru mulţi traiul în Dubai este un vis, Cristian a decis să îşi urmeze visul din liceu şi să se întoarcă acasă pentru a-şi deschide propria afacere. ”Ştiam de la bun început că experienţa mea în Middle East va fi doar o etapă a vieţii, de care voiam să profit din plin. Încă din liceu aveam planul de a-mi deschide o afacere mai devreme sau mai târziu în România, însă mereu am căutat momentul acela în care să mă simt cu adevarat “pregătit”. După 10 ani de organizat evenimente prin România, Danemarca, Portugalia şi în final Dubai, am simţit că acel moment a sosit şi am facut tot posibilul să imi realizez planul”, spune acesta.

Cum s-a născut ideea

De la şedinţe de 10 persoane, la gale şi conferinţe cu mii de oameni, Cristian a organizat totul până în cel mai mic detaliu. Nu a durat mult până să îşi dea seama că cea mai mare problemă a oaspeţilor era timpul pe care îl petreceau la bar, în aşteptarea băuturilor. „Organizând evenimente cu sute, mii de oameni, ne concentram foarte mult pe experienţa oaspetelui, fie că vorbim despre mâncarea servită, producţia scenică, entertainment şi evident serviciile de cocktail bar. Astfel, dupa zeci de evenimente am realizat că majoritatea oaspeţilor aveau o problemă în comun – timpul petrecut la cocktail bar, în aşteptarea comenzii. Am căutat diferite soluţii la vremea respectivă pentru a asigura o servire mai rapidă, care să fie şi cel puţin la fel de calitativă, însă în piaţă nu exista infrastructura necesară”, explică tânărul.

A câştigat un proiect Start-up

Aşa a ajuns să pună bazele primului ”roboţel barman”, denumit ”Coktails On Wheels”. Începutul proiectului a însemnat ore de muncă şi zeci de concepte puse pe hârtie. Cu ajutorul Asociaţiei Ro Win, Cristian şi-a pregătit proiectul cu care a aplicat în progamul Start-up Diaspora. Din peste 4.000 de tineri care au aplicat pentru 36 de proiecte, tânărul antreprenor a câştigat proiectul care l-a readus acasă. ”Am ales un sistem de dozare pentru sucuri naturale destinate în general hotelurilor, restaurantelor sau cantinelor, şi l-am adaptat nevoilor mele – cele de preparare a cocktailurilor. Mai mult, am dorit ca proiectul sa fie unul mobil de tipul “drink truck”, astfel încât cocktail barul nostru să ajungă la cât mai multe evenimente şi la câţi mai mulţi oaspeţi. Astfel, am construit cocktail bar-ul pe o motocicletă clasică Piaggio Ape, destinat oricarui tip de eveniment: festival, street food festival, nuntă, zi de naştere, majorat, etc.”, povesteşte Cristian.

Cocktailurile sunt realizate prin intermediul unei tablete. Sursa FOTO: Facebook Cocktails on Wheels

Totul se face cu ajutorul unei tablete

Roboţelul barman poate memora peste 100 de reţete de cocktailuri şi promite să realizeze băutura dorită în mai puţin de un minut, tot procesul însemnând pură tehnologie. Aparatul este legat la o tabletă care are memorate reţetele, iar comanda se face prin apăsarea a două butoane. Cu ajutorul tabletei este controlat reţetarul şi dozajul pentru fiecare cocktail în parte, lucru care oferă o consistenţă a gustului. Singura intervenţie a barmanului presupune aşezarea paharului şi decorarea acestuia cu fructe, după prepararea comenzii.

Cristian a ieşit cu roboţelul ”în lume” în urmă cu un an, iar impactul a fost unul pe măsură. Până acum, tânărul s-a bucurat de invitaţii la festivaluri dar şi evenimente private, roboţelul dovedindu-şi utilitatea în orice context. Planurile de viitor nu se opresc aici, cu toate că anul 2020 a fost unul necruţător. Deşi majoritatea evenimentelor i-au fost anulate sau amânate, antreprenorul spune că visul său nu se opreşte aici, dorind să implementeze alte două concepte noi pe partea de food & beverage şi evenimente, însă abia după ce lumea îşi va recăpăta ritmul normal încetul cu încetul.

