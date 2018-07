Lucrările la centura de ocolire a municipiului încep de săptămâna viitoare

În data de 14 iunie s-a emis autorizaţia de construire iar în 28 iunie s-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru şoseaua de ocolire a municipiului Satu Mare. Autorităţile şi reprezentanţii firmei executante s-au întâlnit pentru a oferi mai multe detalii cu privire la aceasta investiţie în cadrul unei conferinţe de presă.

"După semnarea contractului în 2015 suntem într-un alt moment cheie, cel de începere a lucrărilor. Nu puteam să nu ne implicăm, pentru că municipiul Satu Mare este principalul beneficiar al lucrării.

Lucrarea este în valoare de 68 milioane euro +TVA. La intersecţia cu DN19 se va amenaja un pasaj superior de 68 de metri. Varianta de ocolire va traversa şi râul Someş, cu un pod cu o lungime de 68 de metri. După traversarea râului Someş varianta de ocolire va intersecta DN19A, printr-un sens giratoriu.

Termenul de execuţie este de 18 luni. ", a afirmat primarul Kereskenyi Gabor

" Aceasta conferinţă are ca scop informarea cetăţenilor şi lămurirea unor aspecte. Ce aş dori să ne înţelegeţi este că am avut vineri o întâlnire cu câteva zeci de cetăţeni, una ad-hoc. Probabil vom face şi una programată dacă va fi nevoie. Conform legii exproprieri, din momentul apariţie hotărârii de guvern, terenul este proprietatea statului. Ceea ce noi dorim să facem şi ce am făcut în acest parcurs, a fost să încercăm să conştientizăm cetăţenii şi să îi ajutăm cu tot ce se poate. Fiecare dintre cetăţeni ştiu că terenul lor este afectat de expropriere, este făcută jalonarea de foarte multă vreme. Oamenii trebuie să îşi degajeze terenurile de culturi, le recomandăm să o facă singuri în următoarea perioadă, ca să îşi poată recupera ceva din aceste culturi. Vrem să procedăm cu cât mai multă precauţie din acest punct de vedere. ", a afirmat Adrian Albu, viceprimar.

Mircea Ignat, reprezentantul executantul, coordonatorul tehnic al lucrării, a afirmat : " Am scos la lumină că vom avea şi nişte probleme cu devierea cablurilor de înaltă tensiune care sunt în jurul km7 şi pe drumul către Lazuri la km14. În cazul ăsta credem că vor fi anumite întârzieri. De luni vor începe lucrările, scopul nostru fiind să atacăm lucrarea la podul de la Someş. O echipă va începe dinspre Hotel Dana spre Someş şi o altă echipă va începe din zona Dara spre Someş. Drumul ca structură este atât cu 2 benzi, cât şi cu 4 benzi. Intenţia noastră este ca până la jumătatea anului viitor să terminăm toată zona de la Oradea spre Petea, ca traficul să nu se mai desfăşoare prin municipiul. De săptămână viitoare se fac forajele pentru pilonii podului"

Deşi podul peste Someş, atât de aşteptat de sătmăreni va fi prima porţiune finalizată din viitoarea variantă de ocolire, acesta va fi dat în folosinţă doar la finalul întregii lucrări, fiind folosit între timp doar de firma executant a lucrărilor.