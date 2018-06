La ce trebuie să fii atent când îţi alegi un teren pentru construcţia unei case

Decizia de a construi o casă este una care, odată luată, aduce cu sine o mulţime de responsabilităţi, de sarcini şi de timp pe care îl ai de investit, de la alegerea terenului, proiectarea casei, la găsirea unei echipe care să o construiască, supervizarea lor, utilarea şi dotarea.

Pentru ca mai târziu să nu te împiedici de greşelile primelor alegeri, este bine să iei toate deciziile calculat şi în cunoştinţă de cauză, iar alegerea terenului este o decizie care îţi poate da bătăi de cap sau îţi poate amâna mutarea în noua casă.

„La alegerea unui teren pentru o casă, dacă vorbim de marginea oraşului sau chiar în primele localităţi de lângă un oraş, e important să alegem cu grijă amplasarea terenului. Doar pentru că e un cadru mai boem, aşa cum visăm noi, cu un lac în apropiere sau cu o mică pădure, nu este suficient. După ce am văzut un teren care este de vânzare şi care ne place, trebuie să studiem Planul Urbanistic General, de la primărie, pentru a vedea ce planuri are administraţia cu acel teren, să vedem dacă are în plan să îl introducă în intravilan, dacă nu este introdus, dacă e în plan introducerea de utilităţi, dacă sunt în plan, în ce perioadă de timp se va face acest lucru”, afirmă Mircea Vidan, dezvoltator imobiliar.

Utilităţile, respectiv apă şi gaz, nu mai sunt la fel de vizate de cei care doresc o casă, existând posibilitatea săpării unui puţ pentru a avea apă curentă în casă şi există varianta centralelor pe lemne sau peleţi sau chiar pe curent pentru încălzire, însă curentul este ceea ce nu ar trebui să lipsească din zonă pentru a putea construi o casă şi mai apoi să locuieşti în ea, recomandă specialistul.

„Mai e importantă apoi şi poziţionarea terenului faţă de soare. Dacă soarele va apune pe partea de casă unde va fi terasa sau foişorul, acestea vor fi aproape inutilizabile, poţi să îţi iei gândul de la seri de vară pe terasă, pentru că va fi extrem de cald, atmosferă plăcută de stat pe terasă urmând să fie doar după apusul soarelui, ceea ce înseamnă după ora 21 pe perioada verii”, mai afirmă dezvoltatorul.

Acesta mai recomandă discutarea cu responsabilii din administraţia locală despre predarea drumului de acces de către un dezvoltator care vinde terenurile, către primărie, ca mai aceasta să amenajeze drumul, astfel existând riscul să aveţi o casă frumoasă care va avea un drum de acces de pământ.

Şi caracteristicile solului sunt importante, fiind recomandat un studiu geo înainte de achiziţia terenului, această investiţie putând să vă salveze de la un beci plin de apă sau de la o investiţie masivă în fundaţie, care, într-un sol mai moale ar putea să coboare până la doi metri sau chiar mai mult, pentru ca viitoarea casă să aibă rezistenţă şi să prezinte siguranţă.