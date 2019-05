FOTO Veşmântul pe care Papa Francisc îl va purta la Şumuleu Ciuc. Ce mesaj în limba maghiară are inscripţionat pe spate

Veşmântul a fost realizat manual de către designer-ul sătmărean, după un plan original, aprobat de Vatican. Pe spatele veşmântului este inscripţionat motto-ul vizitei sale, în limba maghiară, „Jarjunk Egyutt!” (n.r. - „Să mergem împreună!”), iar pe faţă este statuia Fecioarei Maria de la Şumuleu şi turlele bisericii de la Şumuleu.

„Haina Sfântului Părinte are ca stofă de bază o stofă simplă albă, comandată din Germania. Pe această stofă pură, albă urmează pe partea centrală, faţă-spate, o altă inserţie din ţesătură pe care am aplicat diferite colaje de material, din mătase, pictate de mine sau adunate de-a lungul anilor. În plus, am aplicat broderii cu fire de mătase, cu fire aurii. Valoarea plastică a lucrării este dată de petele de culoare, nuanţele care se îmbină, de liniile date de cusături, de suprafeţele brodate. Acestea aduc un plus de căldură creaţiei”, a spus Cristina Sabău-Trifu.

Aboslventă a Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj Napoca, Secţia Textile, sătmăreanca are o experienţă de 35 de ani în domeniul textilelor şi de-a lungul anilor a creat sute de veşminte preoteşti. Pe lângă veşmântul Papei, artista din Satu Mare a confecţionat şi hainele episcopilor şi preoţilor pentru Sfânta Liturghie din data de 1 iunie.

„După ce am creat proiectul propriu-zis pentru Sfântul Părinte şi a fost trimis la Vatican, la câteva zile m-au sunat să mă roage să creez şi un alt model care în schimb poate fi fabricat în serie. Dacă veşmântul Papei este un produs unicat, lucrat manual, celelate veşminte sunt după un desen de-al meu, imprimat şi cusut în serie, de către o făbricuţă de pe lângă Miercurea Ciuc”, a mai spus Cristina Sabău-Trifu (foto dreapta).

Cristina Sabău-Trifu a arătat că proiectul unicat la care i s-a dat posibilitatea să lucreze a reprezentat pentru ea personal punctul culminant al cariei sale. De asemenea, sătmăreanca va participa cu grupul parohial de la Catedrala Romano-Catolică din Satu Mare la vizita Suveranului Pontif din Şumuleu Ciuc, pelerinajul fiind un fel de recompensă sufletească pentru lunile muncite în vederea realizării veşmântului.

