FOTO Singura elevă care obţinut 10 la Bacalaureat în judeţul Satu Mare: „Contează foarte mult încrederea în sine şi munca cu perseverenţă“

Teodora Iulia Bărăian este eleva cu cel mai bun rezultat la examenul de Bacalaureat susţinut în Satu Mare. Pentru a obţine cea mai mare medie la Examenul Naţional de Bacalaureat 2019, tânăra s-a pregătit pe tot parcursul anului, conştientă fiind că nu poate să ia o notă mare dacă îşi dă interesul doar pe ultima sută de metri. Iar acest lucru a determinat-o să aibă încredere în ea, probele de la Bacalaureat fiind chiar uşoare pentru aceasta.

„Având în vedere că am învăţat cam tot, mie nu mi s-au părut grele probele la Bacalaureat. Adevărul e că am avut încredere în mine pentru că am ştiut că pot şi acest lucru a fost cel mai important. Emoţii am avut doar la Limba şi Literatura Română pentru că a fost aşa, prima probă. Şi după aceea m-am dus cu degajare, nu am avut emoţii să nu pot să scriu sau să uit ce am învăţat. Mi-am zis că îmi doresc să iau note mari. Acuma nu am simţit neapărat spre 10, deşi ştiam că pot să îl iau. Mă aşteptam la 10 după ce am văzut subiectele şi ştiam că am făcut tot, după ce am comparat şi cu baremul, dar mi-am zis să nu sper la 10 pentru a nu fi dezamăgită”, a spus Teodora Iulia Bărăian.

Şefă de promoţie, Teodora a luat la simulări media 9,70, iar pe viitor îşi doreşte o carieră în domeniul pe care l-a avut drept model pe tatăl ei.

„Doresc să mă duc la Acedemia de Poliţie în Bucureşti. Mă atrage foarte mult meseria de poliţist. Tatăl meu este poliţist şi atunci am avut un model. Şi efectiv nu mă văd făcând altceva. Dacă este să dau un sfat, contează foarte mult încrederea în sine şi munca cu perseverenţă. În rest, mult noroc anul viitor la cei care dau Bacalaureatul”, spune eleva de 10 a judeţului Satu Mare.

Eleva de 10 a judeţului Satu Mare este pasionată de sport, practicând pentru o perioadă de patru ani handbal de performanţă.

