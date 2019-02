Femeia care a anunţat pe internet că-şi dă spre adopţie copilul nenăscut va fi dusă la psiholog

Directorul executiv al DGASPC Satu Mare, Mariana Dragoş, a declarat, joi, pentru Adevărul că asistenţii sociali ai Direcţiei au făcut deja o evaluare a familiei şi că, în urma discuţiilor, s-a stabilit că femeia se află într-o situaţie precară, ceea ce a determinat-o să se gândească la un eventual abandon al copilului, pentru a-i asigura un viitor mai bun.

”Ea spune că vrea să-l dea spre adopţie, pentru că nu poate să-l crească deoarece nu are resurse, şi ar vrea să-i asigure un viitor mai bun. Noi o să o sprijinim, o să intre într-un proces de consiliere psihologică şi vom vedea ulterior cum evoluează cazul. Dacă va fi nevoie, va putea fi cazată şi într-un centru maternal. Încercăm să o convingem să renunţe la ideea de abandon”, a declarat Dragoş.

Femeia, Margit G, în vârstă de 31 de ani, mamă a 3 copii, este din Beltiug, şi este însărcinată în 7 luni iar până să rămână gravidă a lucrat în Austria. Disperată că a rămas fără venituri în condiţiile în care are trei copii mici şi datorii la bancă, ea a postat la începutul acestei săptămâni pe grupul de Facebook „Mămici din Satu Mare” că îşi oferă copilul nenăscut unei familii care nu poate avea copii.

„Cine nu are bebe, ar accepta acuma un bebe de la o altă persoană care nu are posibilitatea de a creşte copilul", a scris femeia.

Atenţionată în limba maghiară de o mămică să şteargă postarea pentru că ar putea avea probleme, femeia i-a răspuns, tot în maghiară, că nu consideră că face ceva ilegal. „Eu doar am întrebat dacă cineva ar accepta un copil. Vorbesc despre o persoană care nu poate avea bebe, eu i-aş da cu drag copilul, dar cu hârtii. Nu doar aşa că hai şi ia copilul dar cer la schimb 10.000 euro, nu. Oficial, prin Protecţia copilului”.

Postarea a devenit virală pe internet şi a stârnit reacţii vehemente, femeia fiind acuzată că ar fi vrut să-şi vândă copilul ceea ce, însă, ea a negat.

“Eu am zis că aş da copilul doar în adopţie. Oamenii cred ce cred. Eu n-am ştiut ce fac în acele momente. Eu l-aş da, cu hârtie, prin adopţie. Nu vreau să se creadă că am inimă de mamă care vinde copilul cu bani. Eu am trei copii şi îl aştept pe al patrulea, un băiat. Copilul e sănătos. Eu nu am loc de muncă, am şi datorii la bancă. E greu. Am doar alocaţiile copiilor”, a declarat femeia presei.

