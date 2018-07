Eleva care a luat singurul 10 la Bac din Satu Mare este hotărâtă să părăsească definitiv România: „Vreau să trăiesc în Anglia de acum înainte“

Iris Roatiş, eleva care a luat singura medie de 10 din judeţul Satu Mare la Bacalaureat 2018, a învăţat constant în toţi cei patru anii de liceu, ceea ce i-a adus titlul de „şefă de promoţie” la finele clasei a XII-a, dar şi patru oferte de la patru universităţi din Anglia, care au curtat-o încă înainte de a termina liceul.

„Am fost şefă de promoţie în liceu şi am învăţat constant pentru Bacalaureat, nu pot zice că am început dintr-un moment anume să mă pregătesc, pentru că am acumulat informaţiile şi am studiat în toată perioada liceului. În noiembrie am aplicat la mai multe universităţi din Anglia şi am fost admisă la patru dintre ele, pe baza unui eseu despre mine şi a unei recomandări de la un profesor. Media 10 la Bac nu pot să zic că mă ajută pentru admitere, era condiţia doar să am peste 9 la matematică şi la informatică”, afirmă Iris Roatiş.

După ce a primit cele patru oferte de la facultăţile englezeşti, Iris a decis şi ce doreşte să facă mai departe, mediul universitar fiind cel care o atrage cel mai mult, acest lucru presupunând stabilirea definitivă în Anglia.

„Am decis că pe mai departe voi studia matematica pură la Imperial College Londra, ca mai apoi să rămân în mediul universitar ca şi profesor. Da, asta presupune că vreau să mă stabilesc acolo definitiv, să trăiesc în Anglia de acum înainte”, mai afirmă Iris.

Bacalaureatul nu a fost o mare provocare pentru ea din punct de vedere emoţional sau al cunoştinţelor, mai degrabă a fost o provocare pentru a demonstra breşele şi slăbiciunile din sistemul educaţional din România, Iris reuşind să până şi cei care au realizat subiectele pentru bacalaureat au greşit.

„Emoţii mici am avut la Română, că eu sunt mai mult cu materiile din profilul real, da am învăţat temeinic şi acolo nu au fost probleme. La informatică au fost unele probleme, în sensul în care eu am studiat ceva mai mult decât programa pentru bac, iar la unul din subpuncte rezultatul obţinut de mine, prin ceea ce ştiam suplimentar, era diferit faţă de cel din barem şi am făcut sesizare, am explicat cum am obţinut rezultatul şi asta a dus la schimbarea baremului la nivel naţional”, mai afirmă eleva de 10 din Satu Mare.

Iris şi-a primit rezultatele alături de colegii ei, dând refresh continuu la pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi este recunoscătoare părinţilor şi profesorilor că au susţinut-o să ajungă la această performanţă.