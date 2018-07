Dragostea pentru cai l-a purtat pe un român de la postul de grăjdar în filmul Robin Good la cel de dresor

În judeţul Satu Mare efectivele de cai au scăzut din 1990 considerabil, după ce tehnologizarea a scos din gospodăriile oamenilor acest animal pentru a face loc tractoarelor. Cei din domeniu hipo afirmă că în tot răul este şi un bine, mai exact faptul că cei care se încăpăţânează să mai crească cai duc această plăcere într-o zonă mai specializată, spre rase de cai mai curate cu mai multă atenţie pentru acest animal.

Barnabas Szucs a văzut din interior această schimbare, care l-a făcut şi pe el, printr-un cumul de factori, să se specializeze în dresajul cailor. Viaţa l-a purtat prin multe domenii şi locuri de muncă, mai ales prin Ungaria, acolo unde a legat diverse prietenii, acestea aducându-l mai aproape de ceea ce iubea de mic copil, de cai.

Barna, cum îi place să i se spună, a fost solicitat să contribuie la filmarea celui mai recent film Ben-Hur, post primit cu ajutorul unui prieten din Ungaria.

„ În 2005 am avut ocazia să ajung, prin intermediul unui prieten, în Italia, la filmarea filmului Ben-Hur. Acolo am lucrat 2 luni cu vreo 70 de cai. Acolo am învăţat cum să cureţi un cal, cum să îi pui corect harşamentul. Acolo am avut noroc că erau mulţi dresori din Ungaria acolo, din Spania nişte instructori buni care lucrau de ani de zile la filmele cu cai, dar şi englezi, care sunt recunoscuţi pentru modul în care lucrează cu caii. Cu o scenă de 15 minute s-a muncit 6 luni”, afirmă domnul Szucs.

Experienţa din spatele scenei, în ceea ce înseamnă munca cu caii i-a fost de folos, astfel că s-a întors acasă şi a pus în practică ceea ce a văzut la oamenii specializaţi în dresura de cai. Deşi a fost doar un grăjdar şi un ajutor pentru intervenţia în scenă la accidente, Barnabas a învăţat destule despre ce înseamnă calul şi rolul lui la atelaj.

„ Mi-am luat după aceea o trăsură, am pus-o la punct, am tot lucrat cu ea, mult de tot, am exersat şi eu cum trag caii la atelaj, am învăţat să prind patru cai la trăsură. Am uzat de tot trăsura aceea, iar acuma a trebuit să o modernizez de tot”, mai afirmă dresorul.

Seriozitatea cu care a lucrat la acest film i-a adus iubitorului de cai un nou loc de muncă, de această dată la un film care nu a fost oferit încă publicului larg, „Robin Hood”, care va avea premierea, cel mai probabil la începutul anului viitor. Şi aici rolul lui Barnabas Szucs a fost de grăjdar, dar ambiţia lui de a învăţa l-a făcut să fie prezent lângă spaţiul de lucru cu caii zi de zi, furând meserie de la cei mai buni dresori de cai. Iar ceea ce i-a fost dat să vadă ochilor l-a impresionat.

„Aici am lucrat şase luni, timp în care am avut timp să învăţ cum stă treaba cu călăritul. Au fost instructori foarte buni, care îi învăţau şi pe actori, dar şi pe cascadori cum să stea pe cal. Acolo am muncit din ianuarie până în iunie 2017. La început am învăţat să urce nişte cai pe trepte, la început la pas, apoi la trap şi apoi la galoă. Şi au reuşit să urce caii la filmări, într-un turn cu trepte care merg circular, trei ture în sus şi apoi pe alte trepte care coboară. Eu dacă nu vedeam cu ochii mei aşa ceva, aş fi zis că e imposibil. Eu am fost grăjdar acolo, dar am furat meserie. Eu trebuia să adun doar balega, dar tot ascultam ce îi zice calului şi stăteam la un antrenament de la început până la sfârşit, că sunt nişte secrete, cum începi un atrenament şi cum îl termini”, mai afirmă Barnabas.

Întors acasă după această experienţă, Barna şi-a mai luat doi cai, astfel că acum are trei cai proprii şi mai îngrijeşte în propriul grajd, în regim hotelier, încă patru cai, iar pe lângă aceştia se ocupă şi de alţi cai, pe care îi dresează.

„Am trei cai ai mei, dar am şapte cai de toţi, că mai ţin şi caii altor persoane, cu unii dintre ei chiar lucrez pentru a fi buni de călărit. Nu sunt toţi caii la fel, cu unii cai poţi să termini munca cu ceea ce îţi propui în câteva zile, cu alţii câteva luni. Eu zic că nu sunt cai cu care să nu reuşesti să îi instruieşti. Trebuie să ştii şi tu ce să faci cu calul, altfel îl oboseşti şi nu învaţă nimic, de exemplu trebuie să ştii cum să stai în şa, la trap săltat cum să te laşi pe piciorul opus al calului. ”, afirmă dresorul.

Primul dresaj cabalin pe care l-a realizat a fost încă de pe vremea când era copil, atunci prinzând încredere în abilităţile lui, dar recunoaşte că modul în care lucra atunci cu caii este cu totul subevoluat faţă de cum lucrează acum. Iar munca cu acest animal nu l-a ferit nici de accidentări.

„Când eram copil, nu aveam cai, aveam doar vaci. Tatăl meu lucra la CAP ca şi contabil şi în fiecare zi veneau căruţaşi la noi şi eu îi rugam să mă lase să lase să mân eu caii. Pe când am avut vreo 11 ne-am luat calul nostru. De atunci am început să am o altfel de legătură cu caii. Nu am fost instruit, mă descurcam cu caii la căruţă şi călăream, dar fără şa, îi ţineam doar de păr. La 12 ani mi-am rupt şi piciorul, într-o iarnă am scos un mânz tânăr la plimbare, era odihnit, a mers în galop şi nu l-am putut opri. Am zis să mă arunc de pe el pe iarbă, dar mi-au rămas frâiele în mână, calul s-a împiedicat de frâie şi a căzut peste mine. Un picior al calului mi-a căzut pe picior iar celălalt, chiar lângă piept, dacă mă călca pe piept aş fi murit. Pe acelaşi cal am învăţat să îl învăţ să se oprească din galop pe loc doar din comandă vocală, de exemplu. ”, afirmă Barnabas.

Toate premiile pe care le-a obţinut în ultima perioadă, fie că este vorba de concursuri de atelaje, de concursuri de frumuseţe, de dresaj sau competiţii ecvestre maraton îl încurajează pe Barnabas Szucs să continue munca cu acest animal nobil şi să o înpărtăşească cu cei din jur. Din acest motiv a accepta şi rolul de vicepreşedinte al asociaţiei ecvestre „Perla Neagră”, prin care doreşte să se adreseze în special copiilor cu autism care au nevoie de tratament, oferindu-le cursuri de călărie.