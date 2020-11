Doctorul „primiţi cu COVID-ul?“, confirmat pozitiv. Cum descrie simptomele

În urmă cu o săptămână, dr. Călin Bumbuluţ cerea intrarea imediată în carantină, deoarece numărul bolnavilor de Covid-19 care se prezentau zilnic la cabinet crescuse îngrijorător în ultimele săptămâni. Acesta a tras un semnal de alarmă privind modul de desfăşurare al sărbătorilor în cazul în care numărul bolnavilor de Covid-10 nu va scădea în perioada următoare.

„Dacă nu vrem să spunem, de Crăciun, «primiţi cu Covidul», în loc de «primiţi cu colindul», va trebui să intrăm în carantină. Azi am avut 11 cazuri, vineri 10, faţă de toată perioada din martie până în septembrie – aproape 7 luni – când am avut 12! Mâine vor fi probabil alţi 10, poimâine poate 20. Suntem în ţară 11.600 de medici de familie şi dacă la toţi e la fel ca la mine, nu va mai fi cine să voteze până în decembrie, cu siguranţă nu cei în vârstă şi nu cei cu boli cronice”, a declarat dr. Călin Bumbuluţ în postarea sa pe Facebook.

La o săptămână după ce a cerut carantinarea imediată, medicul a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, iar azi este cea de a cincea zi de simptomatologie.





În ceea ce priveşte modul de infectare, acesta a mărturisit că a avut grijă mereu să îşi ia toate măsurile de protecţie, însă îmbolnăvirea era aproape inevitabilă, având în vedere şi numărul mare de noi cazuri din fiecare zi. ”Şi eu am purtat mască FFP2, ochelari, vizieră, mănuşi şi halat şi tot am luat virusul, asta nu înseamnă că ele nu au efect (am scăpat totuşi aproape 9 luni). Depinde şi de doza infectantă; ca să se înţeleagă mai bine de către concetăţeni: dacă bei un deţi de pălincă nu o să te îmbeţi, dar după 10 deţi-uri unul după altul, sigur”, a explicat acesta într-o altă postare.

Doctorul prezintă simptomatologia specifică noului virus, mărturisind că este într-adevăr mult mai agresiv decât gripa. Abia în ziua a patra a reuşit să scape de temperatură.

”Am avut până acum o carieră lungă, 25 de ani de meserie ai spune că nu sunt puţini (dar nici mulţi dacă am în vedere pe confraţii mei seniori), în care am trecut prin cel puţin un episod de gripă care m-a ţinut 2 săptămâni la pat (şi asta când aveam vreo 27 de ani), am tuşit 6 luni non stop cât am lucrat în primul modul de pediatrie (în al doilea am fost Superman fără cryptonită).





Când am fost copil am trecut prin pojar, am fost vaccinat antivariolic, când am fost în armată am fost vaccinat antitific (şi am avut trei zile temperatură de 40). Nu am fumat niciodată, IMC-ul meu este de 24,4 de cel puţin un deceniu, nu sufăr de boli cronice de niciun fel. Nu am fost spitalizat niciodată pentru o boală, doar pentru fracturi în urma unui accident.





Ce vreau să spun? În viaţa mea nu am trecut niciodată prin situaţia în care tusea este dureroasă, îţi este scoasă parcă cu forcepsul încetul cu încetul şi de aceea te fereşti să tuşeşti, dar trebuie să o faci ca să-ţi deschizi căile respiratorii. Nu am avut niciodată simultan nevralgie trigeminală, de hipoglos, brahială şi cubitală, nepunând la socoteală cea intercostală - şi nu doar una.





Habar n-am avut ce înseamnă să nu simţi mirosul a nimic (ceea ce uneori în societate ţi-ar putea fi de folos, ba chiar de multe ori în cabinet - am avut şi pacienţi care întrebaţi de Crăciun când au făcut ultima dată o baie mi-au răspuns că în Someş azi vară); gust amar, acru, sărat şi dulce, da, dar fiecare separat, necazul este că orice aliment care înainte avea şi o aromă care masca sau completa împreună cu mirosul cele patru gusturi, acum simţi din el doar gustul predominant.





Nu am crezut că poţi să te simţi bine - chiar periculos de bine - la o saturaţie la care în mod normal trebuia să fii în comă. Am crezut în schimb că fac parte dintr-un grup genetic populaţional ales de soartă/Dumnezeu să fiu imun la multe boli contagioase, că profesia mea m-a ales pe mine şi nu eu pe ea.





Ei, aş! Azi prima zi (toată!) fără febră, saturaţie nu mai mică de 94%”, a povestit acesta.

