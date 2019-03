Curtea de Apel Oradea a „tăiat” 7 ani din pedeapsa unui ucigaş recidivist care a spart sticle de capul unei barmaniţe din Satu Mare, până i-a zdrobit craniul

„Am realizat ce am făcut doar când am ajuns la Arest şi am semnat o hârtie pe care era trecut omor. Abia procuror mi-am amintit cearta, că am lovit-o, că am târât geanta cu lucrurile pe care le-am luat din bar”, a declarat Roman în faţa judecătorului, care a consemnat parţial declaraţia bărbatului şi în hotărârea pronunţată.