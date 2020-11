Culturile de microplante, bombe nutritive. Tot mai mulţi cultivatori îşi îndreaptă atenţia înspre ele

Folosite pentru plating şi decoraţiuni gastronomice, puţini ştiu că microplantele sunt adevărate bombe nutritive naturale, o categorie de legume sub forma unor plante tinere comestibile, intrate deja în categoria ”superfood”. În România, aceste plante au intrat în atenţia cultivatorilor abia în ultimii ani. Claudiu Contra este un cultivator din Satu Mare, care în urmă cu doar câteva luni a dat startul unei mici culturi de microplante, după ce iubita sa, Teodora Macovei, a venit cu această idee.

Alături de prietena sa, Teodora, Claudiu a dat startul afacerii. Foto: Claudiu Contra

După mai mulţi ani lucraţi în Anglia în restaurante de top, bărbatul s-a întors acasă decis să facă ceva nou şi benefic comunităţii în care trăieşte. Cei patru ani petrecuţi în străinătate i-au deschis calea înspre culturile de microplante, însă mărturiseşte că tot ce a învăţat, a învăţat singur, de pe internet.

„Am lucrat foarte mult cu microplantele, noi le foloseam ca ornament, dar am văzut că încetişor, încetişor se folosesc şi în salate. Cum am lucrat foarte mult cu ele am început să le cunosc şi să le gust. Aşa am început să prepar tot mai multe salate, iar şeful meu se arăta mulţumit de fiecare dată. Totuşi, majoritatea lucrurile despre microplante le-am învăţat de pe internet, deoarece îmi doream să ştiu ce anume gătesc, exact ce se află în farfurie. Ştiam de mult timp de ele, dar nu ştiam că sunt bombe nutritive”, povesteşte Claudiu.

Vlăstarii de broccoli conţin de 40 de ori mai mulţi nutrienţi decât căpăţâna. Foto: Claudiu Contra

Momentan, bărbatul îşi îngrijeşte cultura într-o cameră amenajată special pentru ele. Microplantele sunt cultivate în condiţii deosebite, în medii special amenajate pentru ele.

”Înainte să vin încoace eu am fost la o fermă urbană unde se cultivau microplante, plante medicinale, plante aromatice, unde am văzut tot felul de procedee. Cum se creşte, la ce trebuie să avem grijă. În primul rând, am fost şocat pentru că era o seră închisă, şi una deschisă. În sera închisă nu intra lumina deloc, totul era pe bază de lumini de creştere a plantelor, lumini speciale cu spectru întreg. Acolo am văzut tot felul de culturi. Crescând astfel de plante trebuie să ai grijă la lumină, umiditate, căldură, ventilaţie. Totul este bio, ăsta e singurul lucru care ne desparte faţă de majoritatea producătorilor de câmp”, explică cultivatorul.

Claudiu şi-a pornit cultura cu trei tipuri de plante aromatice. Foto: Claudiu Contra

Claudiu a intrat în sfera microplantelor cu plantele aromatice. La început, cultiva trei tipuri de busuioc, salvie şi coriandru. În prezent, acesta are 6 tipuri de microplante în producţie, şi încă 10 în teste. Astfel, în cele din urmă a ajuns să cultive şi amaranth, amaranth roşu, sorrel rod vein, creson, sfeclă, mazăre, broccoli, linte, chia şi muştar.

Seminţe şi sol din străinătate

Drumul este însă unul anevoios, deoarece cultivatorul este nevoit să îşi aducă din străinătate atât solul, cât şi seminţele. Toate microplantele pe care acesta le cultivă sunt bio, iar nutrienţii lor sunt de 40 de ori mai mari decât ce se găseşte în plantele ajunse la maturitate.

”Le cultiv într-o cameră în care am dezumificator, e un spaţiu apropiat de condiţiile de laborator. Lucrez cu nişte plante bio care sunt mult mai sensibile la boli, cum ar fi mucegaiul, bacteriile dăunătoare. Având în vedere că eu lucrez cu sol, am şi testat vreo 4 tipuri de sol şi am găsit un mix ok care dă rezultate bune. În sol există deja nutrienţi. Eu am făcut tot felul de ”artificii” la sol şi i-am modificat puţin textura şi nivelul de umiditate pe care-l absoarbe, şi m-am uitat foarte mult după soluri pe care în România nu le-am găsit, deci le aduc din străinătate. Totul e adus din străinătate cu certificat bio. Aici nu am găsit floarea soarelui bio, toate sunt tratate”, spune Claudiu.

Principala piaţă de desfacere pentru Claudiu o reprezintă restaurantele, însă dată fiind situaţia creată în contextul economic, aceste comenzi nu intră în discuţie deocamdată, axându-se pe comenzile venite din partea clienţilor. Pe viitor, tânărul se gândeşte să îşi extindă cultura, dorind să cultive mai multe sortimente, în gramaje mai mari.

