Cinematograf cu dotări de ultimă generaţie, inaugurat în premieră la Satu Mare. Care este oferta pentru cupluri

Deschiderea noului cinematograf a avut loc în prezenţa a sute de sătmăreni, dar şi a autorităţilor locale şi judeţene. Noul multiplex dispune de tehnologii de ultimă generaţie precum ecrane 4K (cea mai înaltă rezoluţie disponibilă în cinematografele româneşti) şi RealD Ultimate, ce oferă cea mai bună experienţă de vizionare a producţiilor 3D, dar şi de sistemul audio Dolby Atmos, completând astfel o experienţă cinematografică unică.

„Suntem bucuroşi că Cineplexx deschide primul multiplex de ultimă generaţie construit la Satu Mare. Cu o investiţie de 3 milioane de euro, acest multiplex le va oferi spectatorilor ocazia de a trăi experienţa captivantă a vizionării unui film aşa cum doar la cinema este posibil: cu imagini strălucitoare, efecte 3D spectaculoase, un sunet de o calitate fără rival şi condiţii excepţionale de confort”, a declarat Christof Papousek, managing partner şi Chief Financial Officer al Cineplexx International.

Dotările de ultimă generaţie vor permite cinefililor să urmărească filme proiectate pe un ecran RealD Ultimate, primul de acest gen din România. Acest ecran alb mat reflectă cu 85% mai multă lumină decât un ecran argintiu, rezultând astfel mai multă profunzime a imaginii, o imagine mai strălucitoare şi o reproducere mult mai fidelă a culorilor. În plus, proiecţia laser aduce avantaje precum un contrast crescut şi o dispersie mai redusă a luminii.

Printre premierele toamnei se numără „It: Chapter Two”, „Once Upon a Time in… Hollywood”, „La Gomera”, „Rambo: Last Blood”, „Ad Astra”, „Joker”, „Maleficent: Mistress of Evil”, „The Addams Family”, „Terminator: Dark Fate”, „Frozen 2” şi „Star Wars: The Rise of Skywalker”, acestea fiind disponibile în curând şi în limba maghiară. Preţurile biletelor pentru adulţi variază între 19 şi 23 de lei, acesta din urmă fiind valabil în cazul avanpremierelor.

