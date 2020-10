Voluntarii de la „Acasă în Banat“, salvatorii morilor de apă. În vestul ţăriii mai există 250 de astfel de construcţii

Printr-un proiect desfăşurat în 2019, cei de la "Acasă în Banat" au inventariat şi cartografiat toate morilor de apă din regiune, tocmai cu scopul de a pune bazele unor viitoare iniţiative de restaurare, conservare şi valorificare în scop economic şi turistic a acestora.

Peste 250 de mori de apă există în prezent, în zona Banatului, însă, cu excepţia celor aflate în Complexul de mori din satul Eftimie Murgu, cel mai mare din sud-estul Europei, marea majoritate sunt cvasi-necunoscute şi multe în stare de degradare.



Prima acţiune de reparare a unei mori a avut loc în luna februarie, unde împreună cu câţiva zeci de voluntari, cei de la "Acasă în Banat" au reuşit să repare şi să pună în funcţiune moara de la Sasca Montană.

"Imediat după aceea a început pandemia şi nu am mai putut să lucrăm, chiar dacă, între timp, proiectul nostru obţinut o finanţare de la Fundaţia Orange, de 32 de mii de lei. În proiectul acesta, noi ne-am propus să reparăm 10 mori de apă, pe care le-am împărţit în trei tranşe, pentru trei locaţii. Prima la Gârnic, a doua la Şopotu Vechi şi a treia la Pârvova. Din cauza pandemiei şi a stării de urgenţă, am fost nevoiţi să tot amânăm proiectul", spune Radu Trifan.



Abia în luna iulie, voluntarii asociaţiei s-au adunat din nou şi au reluat programul de reabilitare.



"Prima intervenţie am avut-o abia în iulie, la Gârnic, pentru patru mori. Apoi am lucrat la Şopotu Vechi, la cinci mori şi la Pârvova, la trei mori. În total, la 12 mori am lucrat, în proiectul cu Fundaţia Orange, şi una am făcut-o noi, împreună cu Primăria Sasca Montană. Una dintre ele, de la Şopotu Vechi, a rămas neterminată şi urma să-i mai facem şi acoperişul. Ar trebui să ne întoarcem acolo şi să facem şi acoperişul. Deci, pe asta nu ştiu cum să o punem la numărătoare", afirmă Radu.



La apelurile făcute de către Asociaţia Acasă în Banat au răspuns foarte multe persoane, care au venit şi pus umărul la repararea morilor.



"În total la toate acţiunile noastre au fost peste 150 de voluntari, la toate cele patru ture. Au fost şi acţiuni cu 50 de voluntari, dar au fost şi unele unde am fost mai puţini", spune Radu, care povesteşte că de fiecare dată, au venit alături de ei şi localnici, mai ales acolo unde au existat persoane care s-au priceput la astfel de lucrări.



"În primul rând, problema cea mai mare pe care o au morile, e legată de acoperiş. Acolo unde acoperişul e spart, se deteriorează şi restul morii. Aşa că principalul obiectiv a fost peste tot acoperişul, apoi reparaţiile de structură. Au fost mori care au fost lăsate, le-am ridicat, le-am refăcut fundaţia şi la final am reparat mecanismul. La Gârnic, toate mecanismele au fost funcţionale, la Şopotu Vechi au avut nevoie de mici intervenţii. La Pârvova a fost primul mecanism pe care l-am reparat în totalitate, începând de la ciutură, axul care intră în pietrele de moară, pietrele şi apoi inclusiv coşul care lasă porumbul să cadă. Nu în ultimul rând, a trebuit să dăm drumu la apă. Asta este o problemă generalizată la morile de apă. Canalul de aducţiune trebuia curăţat cel puţin o dată pe an. În momentul în care, ani de zile, nu s-a mai folosit, nici apa nu a mai curs pe el", declară reprezentantul asociaţiei.



Pentru anul următor, cei de la "Acasă în Banat" au în plan să reabiliteze încă zece mori. Pentru asta caută încă de acum un partener care să le asigure o finanţare. În caz contrar, vor face atât cât pot cu puterile lor.



Radu Trifan spune că pentru România, zona Banatului este cea mai importantă din punct de vedere mulinologic, aici existând la un loc mai multe mori decât în întreaga ţara.



"Din punctul meu de vedere, acest patrimoniu este extraordinar. Pentru că în Banatul de Munte sunt cele mai multe mori din întreaga ţară. Conform recesământului pe care noi l-am făcut, anul trecut, sunt peste 250 de mori. Unele sunt în stare de funcţionare, unele nu au apă, iar altele sunt foarte, foarte deteriorate. În restul ţării, s-au păstrat foarte puţine. Noi nu am găsit să găsim informaţii decât despre maxim 100 de mori, din afara Banatului. După cum am discutat şi cu Florin Preda de la Muzeul Astra din Sibiu, care e specialist mulinolog, niciunde în ţară nu mai există atât de multe. Pentru noi ar putea să devină un mare avantaj, în turism. Vedem ce se întâmplă de exemplu la Rudăria, acolo unde morile de apă au pus localitatea pe harta turismului naţional şi chiar internaţional", a mai declarat Radu Trifan.

