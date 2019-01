Vila în care Regele Mihai a făcut un an de şcoală, refăcută pentru emisiunea „Ferma“, de la Pro TV. Gazdă e Mihaela Rădulescu

Clădirea se află în momentul de faţă într-o stare avansată de degradare. Renovarea întregului imobil se face într-un proiect al postului de televiziune PRO TV, care va realiza aici noul format al emisiunii Ferma, prezentat de Mihaela Rădulescu şi Cristian Bozgan.

Tot aranjamentul cu postul de televiziune a fost făcut de către Marius Bălean, directorul Direcţiei de Sport şi Tineret Caraş-Severin, care, însă, zilele acestea a demisionat din funcţia deţinută. “Îmi pare rău, prea multe detalii eu nu pot să vă dau pentru că nu mai sunt pe funcţie. Ce pot să vă spun că e că am făcut nişte demersuri ca să redeschidem vila. În primăvară vom avea în Caraş-Severin încă o tabără pentru elevi. Sunt făcute mai multe lucrări de igenizare, ca tabăra să fie funcţională. Dar nu pot să vorbesc, nici în numele instituţiei, nici în numele PRO TV, că nu am nicio calitate”, a spus fostul director.

Direcţia de Sport şi Tineret Caraş-Severin nu are în momentul de faţă un coordonator, aşa că nimeni nu ştie ce se întâmplă cu proiectul de refacere al celebrei vile. Unul dintre angajaţi ne-a declarat că, în afară de fostul director, nu a ştiut nimeni detalii despre acest proiect. “Chiar nu ştim nimic despre ce se întâmplă acolo. Domnul Bălean a plecat, dar nu a spus la nimeni ce se întâmplă acolo. Pro TV nu renovează tot, fac nişte camere pe acolo, dar mai multe nu ştim. Dânsul a plecat nu ne-a spus nimic şi cu asta basta. Nu a făcut predare, nu a făcut nimic. Suntem şi noi în mare stres. Am înţeles că acum, din 7 ianuarie, încep să filmeze. Au zugrăvit camerele în care stau ei, au schimbat caloriferele şi au tras fir nou de curent. Restul, habar nu am! Vila a fost a Direcţiei de Tabere şi din octombrie 2011, când ne-am unit cu ei, a revenit la noi, dar nu a mai fost deschisă. Era închisă de mult. Noi am tot solicitat fonduri la minister, dar nu am primit! Acum, noi nu avem nimic cu ce fac ei acolo”, a declarat un angajat al instituţiei.

Cum a ajuns Regele Mihai la Vila Klaus

Despre istoricul clădirii, ne-a vorbit reşiţeanul Mircea Rusnac, doctor în istorie. “Din câte ştiu eu a fost construită la începutul secolului douăzeci, nu e chiar aşa veche cum se spune. Iniţial acolo a fost un lac de acumulare mare, pentru reglarea cursului Bârzavei, deoarce pe râu se transportau buşteni în perioada aceea, ca şi combustibil pentru uzina din Reşiţa. Se scoteau buştenii din munte, de pe Semenic, şi se depozitau pe malurile Bârzavei. La un moment dat se deschidea stăvilarul ăsta, din zona Vilei Klaus, şi pornea un şuvoi de apă care ridica toţi buştenii de pe maluri şi îi ducea până la Reşiţa, jos. După ce s-a construit barajul Breazova, în 1904-1905, atunci s-a desfiinţat barajul de aici şi s-a făcut vila. A fost construită pentru conducerea uzinei de atunci, casă de relaxare, de vânătoare. Fosta uzină a avut domenii foarte mari. Toată zona asta muntoasă aparţinea de ea şi avea multe cantoane, care pe vremea aia erau foarte bine administrate şi vila propabil că era şi un centru de administrare pentru conducerea sectorului silvic al uzinei", povesteşte Mircea Rusnac.

Despre povestea care îl leagă pe Regele Mihai de această vilă, istoricul Mircea Rusnac spune că nu există foarte multe date.

“Se spune despre Regele Mihai că ar fi făcut o clasă acolo. Pe timpul acela, uzina era a industriaşului Max Auschnitt care era prieten bun cu Carol al II –lea, tatăl lui Mihai. Şi ca să intre mai bine în graţiile regelui s-ar fi oferit să găzduiască întreaga clasă a regelui, timp de un an sau mai puţin”, spune istoricul reşiţean.

Viaţă grea pentru vedetele PRO TV

Pro TV a anunţat deja că, în noul format Ferma, participanţii la emisiune vor fi duşi la munte, fără să dezvăluie exact zona. “Nouă femei şi nouă bărbaţi vor fi duşi într-o zonă izolată din munţii României, pe durata celui mai aspru anotimp. Motivaţi de lucruri diferite pentru a lua decizia de a participa, cei 18 concurenţi trebuie să lupte cu propriul curaj, să supravieţuiască provocărilor şi condiţiilor extreme. Sunt ei pregătiţi? Acest sezon va intensifica experienţa concurenţilor şi a telespectatorilor prin intermediul surprizelor, al probelor fizice mult mai intense şi al provocărilor cu care se vor confrunta! Lacrimi, râsete şi tot felul de greutăţi îi vor surprinde pentru cei care au curajul să aspire la premiu! Reality show-ul va fi filmat în munţii din România, pe parcursul iernii şi nu numai!”, au anunţat realizatorii.

Conform ProTv.ro, Mihaela Rădulescu, gazda emisiunii s-a arătat încântată de provocare. “Revin şi... nu oricum, ci într-un loc total neaşteptat - în vârful muntelui. Fără rochii cu paiete, fără tocuri, fără efecte de scenă. Ador provocările inedite, mi-am savurat pauza personală, acum abia aştept să mă întorc la muncă. E un nou început, un nou format, o ... nouă abordare. Greu, interesant, riscant, emoţionant... exact combinaţia pe care mi-a recomandat-o doctorul de-o viaţă”, a spus Mihaela Rădulescu despre Ferma.

Alături de Mihalea Rădulescu, gazdă a emisiunii va fi şi Cristian Bozgan despre care realizatorii spun că are experienţă militară extinsă, în varii sisteme din România şi străinătate, şi este specializat în tehnici de supravieţuire în condiţii extreme.

Printre vedetele care vor face faţă provocărilor emisiunii sunt Ioana Filimon, Otniela Sandu, Brigitte Năstase, Kamara, Silviu Ţolu şi Cătălin Moroşanu.