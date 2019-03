VIDEO Cum sunt torturate în România broaştele protejate de lege care ajung în farfurii drept pui de baltă. „Delicatesa provine din acte de cruzime extremă“

În clipul publicat pe reţelele de socializare de către activiştii de mediu se poate vedea cu câtă cruzime se obţin picioarele de broască, ingredient principal pentru celebrele reţete cu pui de baltă.

Practic, broaştele sunt prinse şi cu ajutorul unei foarfece le sunt pur şi simplu retezate picioarele din spate, după care sunt lăsate să agonizeze până la moarte. Gabriel Păun, preşedintele Agent Green consider că e nevoie de o campanie naţională de conştientizare a acestui fapt şi de intervenţia autorităţilor pentru stoparea braconajului, mai ales că speciile protejate de lege..

“Pui de baltă, o delicatesă ce apare tot mai des în meniurile unor restaurante din Romania şi care provine din acte de cruzime extremă care lasă naturii răni. An după an, braconierii extrag amfibieni din specii comune şi protejate pe care le taie cu foarfeca pe viu, ascunzând rămăşitele, deci şi dovezile crimei săvârşite. Oamenii vor fi şocati la vederea acestor imagini însă este important ca ei să ştie ce se ascunde în spatele acestei delicatese. Sperăm ca Garda de mediu îşi va uni foretele cu Poliţia într-o campanie pentru a preveni astfel de barbarii”, a declarat Gabriel Păun.

Ioan Ghira, preşedintele Societăţii Române de Herpetologie şi profesor al Universităţii “Babes Bolyai” din Cluj spune că este regretabil că se produce un astfel de masacru.

“Este foarte trist că încă se mai întâmplă acest lucru. Societatea Română de Herpetologie a făcut eforturi ca să mediatizeze fenomenul acesta. În urmă cu câţiva ani am avut chiar un proiect pe raza judeţului Sălaj, când, la fel, am făcut pliante, filmuleţe, am mers pe la oameni, dar dacă nu se face propagandă mereu lumea continuă să le ucidă şi lucrul acesta este extrem de dăunător pentru că sunt ucişi masculi şi femele, exact înainte împerecherii şi practic se decimează populaţii întregi. Pentru ca să faci un kilogram de pui de baltă trebuie să omori cam în jur de 200 de indivizi. Vă daţi seama ce masacru este. Este trist.”, a declarat Ioan Ghira, pentru Adevărul.

Braconieri de Amfibieni Surprinsi de Agent Green from AGENT GREEN on Vimeo.

