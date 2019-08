VIDEO Imagini şocante de pe vaporul morţii cu oi exportate din România în Orientul Mijlociu. Se cere intervenţia Comisiei Europene

ATENŢIE! IMAGINILE PREZENTATE POT AVEA UN PUTERNIC IMPACT EMOŢIONAL!

Organizaţiile de protecţie a animalelor solicită începerea procedurilor legale de infrigement împotriva României, pentru că au permis exportarea a 66.000 de oi vii spre Golful Persic, deşi Comisia Europeană a solicitat autorităţilor române să nu permită plecarea navei.

Într-o scrisoare recentă parvenită Animals International, Autoritatea Naţională pentru Siguranţa Sanitar Veterinară susţine că densitatea obişnuită a fost redusă cu 20% pe Al Suwaikh, vaporul care transportă animalele. Dar dovezile prezentate deja de organizaţie Comisiei Europene dezvăluie că densitatea nu mai contează atunci când stresul termic depăşeşte o anumită limită şi că sute de animale au clacat la destinaţie. Investigatorii ONG-ului de protecţia animalelor descriu un ”morman de animale moarte” filmat la punctul de descărcare din Golf. Aceştia au surprins şi oi bătute la debarcare când temperatura depăşea 40°C. Chiar dacă destinaţia iniţială era Kuweit, vaporul a făcut alte patru opriri în Arabia Saudită, Dubai, Qatar şi Oman.

Activiştii pentru protecţia animalelor amintesc că comisarul european Andriukaitis i-a cerut ministrului Petre Daea să furnizeze rapoarte zilnice de călătorie.

“Aceste rapoarte nu pot fi adevărate. Al Shuwaikh este o vechitură sub standardele internaţionale care, de exemplu, nu mai are voie să ia animale din Australia începând cu ianuarie, pentru că accesul la animale este anevoios şi ventilaţia proastă. Chiar dacă ar pune o singură oaie pe etaj, aceasta va suferi de stres termic odată ce temperatura şi umiditatea cresc pe vapor. Sistemele de ventilaţie de pe vapoare nu sunt capabile să reducă temperatura şi umiditatea sub temperatura ambientală. De fapt, pe vapor sunt mereu cu 2 până la 6 grade mai mult decât afară. Puteau să reducă densitatea şi cu 50% şi animalele tot erau expuse la condiţii insuportabile de stres termic în lunile de vară de pe Marea Roşie şi Golful Persic”, a spus Gabriel Păun, directorul UE al Animals International.

Peste un million de oi ar urma să fie în total exportate în Golf anul acesta, pe lângă alte cel puţin 1 milion exportate spre Libia şi Iordania. Aceste rute expun animalele la o combinaţie de umiditate şi căldură care pot duce la colaps, în multe cazuri oile se coc de vii în propria piele în structurile metalice ale vaporului.

“Avem dovezi şi filmări cu scene îngrozitoare adunate de-a lungul întregii călătorii, fără a menţiona uciderea animalelor care s-a făcut fără asomare. Animalele acestea provin de pe pajişti verzi din Carpaţi. Un contrast inimaginabil cu locurile din Golf pe care oile trebuie să le îndure”, a adăugat Păun.

Un proiect de lege înregistrat la Parlamentul României chiar înainte de vacanţă prevede, printre altele, că exporturile vor fi interzise pe timpul verii. ”Astăzi am lansat petiţia prin care toţi parlamentarii sunt rugaţi să susţină această lege de bun simţ. Măcar atât se poate face într-o primă fază”, a adăugat Păun.

Animals International a depus un raport complet de investigaţii la Comisia Europeană şi a cerut demararea procedurii de infringement împotriva autorităţilor române.

Nu în ultimul rând, organizaţia cere Guvernului României să înlocuiască exportul de animale vii cu cel de carne congelată pentru a curma suferinţa inutilă a animalelor şi pentru a păstra valoarea economică adăugată în România. În acest sens, organizaţia l-a contactat pe economistul Claudiu Cazacu care a realizat primul studiu economic prin care arată că ţara noastră ar putea crea până la 5311 locuri de muncă, valoarea adăugată brută prin crearea acestor locuri de muncă fiind estimată la 46,26 milioane euro anual. Calculele sunt realizate în cazul scenariului care presupune o încetare a tuturor livrărilor internaţionale (UE sau non-UE) pentru ovine şi bovine în mod etapizat, pe parcursul a 4 ani.

