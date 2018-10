VIDEO Cum a fost îngropat dosarul penal în care şeful vânătorilor a fost prins la braconat în Parcul Naţional Cheile Nerei. Imagini făcute publice în premieră

Nouă persoane, în frunte cu şeful Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Caraş-Severin, Mircea Ciobanu şi şeful Clubului de Vânătoare Oraviţa, Gheorghe Cocora au fost prinse la vânătoare în Parcul Naţional Cheile Nerei, într-o zonă de maximă protecţie. Poliţiştii i-au legitimat şi le-au confiscate armele, la vremea respectivă, şi au deschis un dosar de cercetare penală.

În acea acţiune a fost descoperit inclusiv un tânăr care nu deţinea permis de vânătoare, dar avea armă asupra sa. Angajaţii Parcului Naţional Cheile Nerei susţin că cei nouă vânători au fost găsiţi chiar în inima parcului şi că orice scuză prezentată de ei, privind delimitarea, nu poate fi reală, mai ales că pe drumul pe care au intrat erau mai multe panouri care atenţionau că vânătoarea este interzisă. Mircea Ciobanu, cel care deţine şi în prezent funcţia de şef al AJVPS Caraş-Sverin, afirmă că vânătoarea în zona respectivă era legală şi că s-a asigurat de acest lucru la cel mai înalt nivel.

“Nu ştiu cine a încălcat legea! Noi am avut un contract pe fondul respectiv, care a fost scos la licitaţie şi a fost câştigat şi îmi dădea dreptul să fac vânătoare pe 11.000 de hectare, scrise în contract! Am făcut o adresă la Ministerul Mediului cerând să-mi reducă taxele de arendă pe toate fondurile pe care avem suprafeţe cuprinse în parc. Asta înainte de a se întâmpla episodul din parc. Ni s-a răspuns că toate suprafeţele cuprinse în parcurile naţionale au fost eliminate în calcularea taxei de arendă. Ca atare, eu ştiu româneşte şi am citit româneşte. Deci 11.000 de hectare, 11.000 pentru vânătoare! Pe de altă parte, Parcul Naţional Cheile Nerei nu a avut un plan de management. Nu îl au nici acum. Asta am prezentat-o şi parchetului şi probabil că asta a determinat procurorul să nu dea urmărire şi să închidă dosarul! Eu am fost de bună-credinţă. Am luat un fond, am întrebat şi la Ministerul Mediului dacă pot să-l utilizez şi aşa am făcut. Bine, acolo oricum nu s-a împuşcat nimic”, a spus Mircea Ciobanu.

Cheile Nerei - Imagini exclusive cu oficiali AJVPS Caras prinsi la braconat in 2013 from AGENT GREEN on Vimeo.

Adresele prin care AJVPS era informată că vănătoarea este interzisă

Numai că documentele arată cu totul altceva. Prin mai multe adrese, transmise înainte de episodul în care cei nouă au fost prinşi la vânătoare, cei din administraţia parcului atrag, în mod repetat, atenţia celor de la AJVPS că emiterea autorizaţiilor de vânătoare în zona respectivă este ilegală.

“Conform Legi 103/ 1996, art.3 alin (2), cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţa Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa nu face parte din fondurile de vânătoare. Vă rugăm să respectaţi legea şi vă atragem atenţia asupra modului de eliberare a autorizaţiilor de vânătoare, a modului de desfăşurare a vânătorilor şi respectării limitelor parcului”, se arată în unul din documentele ajunse la AJVPS Caraş-Severin.

Într-o altă adresă, cei de la Parcul Naţional Cheile Nerei îi cer lui Mircea Ciobanu să-şi prelucreze subordonaţii cu normele legii care interzice vânătoarea în ariile protejate.

“Întrucât conform noilor contracte semnate, sunteţi gestionari de fonduri cinegetice care se suprapun pe suprafaţa parcului naţional vă atragem atenţia că, potrivit Legii 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare, art. 39 lit. u, g, «vânătoare în parcurile naţionale este interzisă...». Astfel vă rugăm a prelucra cu personalul d-voastră din subordine aceste aspecte, respectiv zona de desfăşurare a vânătorilor cu respectarea limitelor ariei protejate”.

Procurorii au clasat dosarul şi, deşi conducerea Parcului Naţional Cheile Nerei a depus plângere împotriva deciziei de clasare şi a cerut reluarea cercetărilor, nimeni nu a mai făcut nimic în acest caz. Cererea administraţiei parcului este şi astăzi fără răspuns.

Andrei Ciurcanu, investigator Agent Green arată că declaraţiile şefului AJVPS nu au legătură cu realitatea.

“Legea din România trebuie respectată de fiecare cetăţean, fie că este un simplu om de pe stradă sau un oficial dintr-o instituţie a statului român. Şi legea 407/2006 spune clar că în Parcurile Naţionale vânătoarea este interzisă. Punct. În nenumărate rânduri administraţia Parcului Cheile Nerei Beuşniţa a înştiinţat AJVPS că anumite fonduri cinegetice se suprapun peste limitele parcurilor şi că vânătoarea în acele zone este interzisă. Necunoaşterea actelor normative în vigoare nu absolvă pe nimeni, fie el şi un director din AJPVS, să răspundă în faţa legii atunci când a comis o ilegalitate. Insist asupra faptului că vânătoarea a fost realizată într-o zonă inclusă în protecţie integrală şi pentru a ajunge în acel punct, angajaţi ai parcului au susţinut că vânătorii au trecut pe lângă mai multe indicatoare care anunţau că vânătoarea este interzisă în parc.

Este incredibil şi un derapaj major ca un oficial din cadrul unei Agenţii de Vânătoare să invoce lipsa unui plan de management ca scuză pentru a acoperi fapta de braconaj. Limitele parcurilor naţionale au fost stabilite prin mai multe acte normative aprobate înainte de fapta de braconaj, este vorba despre legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional , OUG 57/2007 modificata prin legea 49/2011 care traseaza graniţele rezervaţiilor. Planul de management nu are nicio legătură cu vânătoarea, care este interzisă în interiorul pracurilor naţionale. Punct. Oficialii AJVPS prinşi la braconat mint dacă ei susţin că nu ştiau legislaţia şi că au primit aprobare de la Ministerul Mediului pentru a organiza vânătoarea în inima parcului. Dacă au un astfel de document, să îl facă public.

Este incredibilă de altfel şi lipsa de reacţie şi de transparenţă a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa. Cazul a fost clasat fără nicio explicaţie, iar în 2015 administraţia parcului Cheile Nerei Beuşniţa a depus plângere împotriva deciziei de clasare a dosarului şi a solicitat reluarea cercetărilor. Suntem în noiembrie 2018 şi Parchetul nu a răspuns la aceste solicitări, aşa cum nu a răspuns nici solicitărilor de presă pe care le-am înaintat încă din februarie 2018. La fel de incredibile sunt şi declaraţiile fostului director, Ştefan Dascălu, care a susţinut că în timpul anchetei el şi alţi angajaţi ai parcului s-au simţit ameninţaţi. Să auzi că un procuror îţi spune - aveţi grijă ce declaraţi, pentru că la noi se intră uşor şi se iese greu. Este un derapaj major”, spune Ciurcanu.