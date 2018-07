VIDEO Un exemplar rar de pisică sălbatică, filmat în pădurile din Caraş Severin

Asociaţia Wild Caraş-Severin a postat pe pagina de Facebook, o filmare cu un exemplar deosebit de piscă sălbatică.

“Un exemplar de excepţie de pisică salbatică-mascul, categoric una dintre cele mai valoroase filmări realizate de asociaţia noastră. Un exemplar de talie foarte mare, cu trăsături deosebite.

Pisica sălbatică este foarte asemănătoare cu pisica de casă, diferenţa fiind dată de aspectul acesteia tărcat şi de dimensiunile generale ale corpului mai mari. Pisica salbatică are o greutate de 4-8 kg, putând atinge 7-10 kg şi o lungime de 55-70 cm. Dimorfismul sexual nu este evident. Capul este mai mare, mai greu şi are urechile mai scurte dispuse mai degrabă orizontal decât în sus, spre deosebire de urechile pisicii domestice. Are picioare scurte cu labele late spre deosebire de cele ale unei pisici de casă. Coada măsoară 25-35 cm lungime, lăsată să atârne, deloc subţire, cu cerculeţe negre şi se termină cu un vârf negru. Pata neagră situată pe posterior piciorului din spate îi este de asemenea caracteristică, fiind redusă doar lângă călcâi, spre deosebire de cea a pisicii de casă care urcă până spre cotul piciorului. Blana poate avea culoarea unei pisici domesticite precum roşcată, cu dungi negre sau albastru-gri dar poate varia de la galben deschis la maro cu dungi şi pete. Pe gât, abdomen şi unele zone ale pieptului blana este albă. Are părul lung de 2,5-4 cm, acesta putând fi moale şi gros”, arată reprezentanţii Asociaţiei Wild Caraş-Severin.

Tinerii din Wild CS, sunt o mână de oameni şi fac voluntar această activitate în sprijinul mediului de mulţi ani, însă acum au decis că e bine să aibă şi o formă legală prin care să se exprime. Wild CS are însă deja mii de prieteni pe Facebook, iar imaginile rare pe care le surprind fac deliciul iubitorilor de natură.

De la fotografii cu peisaje extraordinare, până la filmări în care apar animele sălbatice rare. “Toţi suntem iubitori de natură şi, la un moment dat, am cumpărat nişte camere şi ne-am propus să filmăm nişte animale. În timp, am reuşit să ne apropiem de natură, să înţelegem comportamentul animalelor. Pe urmă a fost o chestie care a venit de la sine. Ne-am propus să facem o asociaţie şi să dăm o formă legală activităţilor noastre. Vrem să promovăm zona, că de aici a venit Wild, de la sălbăticia din Caraş-Severin, vrem să derulăm proiecte care au legătură cu biodiveristatea din Caraş-Severin, tot ce înseamnă floră şi faună, vrem să promovăm potenţialul deosebit din Caraş-Severin pentru că sunt zone cu o sălbăticie şi o frumuseţe ieşite din comun şi poate printre puţinele locuri virgine pe care le mai avem în ţara asta. Caraşul e judeţul cu cele mai multe arii protejate”, spunea încă de la înfiinţarea asociaţiei preşedintele Ciprian Floare.