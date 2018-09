VIDEO Ecologiştii de la Agent Green susţin că i-au prins la furat arbori pe angajaţii Romsilva în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei

Furtul s-ar fi produs în luna iulie, nu a fost confirmat de Poliţie, dar în urma excaladării situaţiei Garda Forestieră a confirmat furtul şi a trimis probele către organele de cercetare penală.

Gabriel Paun, preşedintele „Agent Green“, se afla în parc în acea zi şi spune că i-a găsit pe angajaţii Romsilva într-o zonă în care nu era permisă tăierea arborilor. „Mă aflam cu o echipă TV în parc în acea zi, într-o pădure seculară de fag. Am găsit o echipă de tăietori şi camionul lor într-o zonă unde nu era aprobată nicio exploatare, deci am ştiut imediat că se taie ilegal. Şocul cel mai mare a urmat abia când am aflat că cel care fura arborii era exact cel care trebuia să îi păzească, Romsilva, administratorul pădurilor statului. Se folosea de o firmă locală pentru a tăia şi a scoate lemnul din parc. Nici măcar nu s-a sfiit să recunoască planul de a tăia toată pădurea de lângă noi”, spune Gabriel Păun.

Romsilva, Prinsă la Furat Arbori în Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei from AGENT GREEN on Vimeo.