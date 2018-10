VIDEO Cum sunt distruse pădurile în parcul naţional unde se afla Cascada Bigăr. „60% din suprafaţă este afectată“

Ecologiştii arată că peste 60% din suprafaţa Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa este afectată de tăieri. Aici se află şi celebra Cascadă Bigăr, însă pădurile din parc sunt tratate ca nişte păduri ordinare de producţie.

“Agent Green a descoperit zone care au fost degradate prin tăieri agresive, păduri seculare rase şi situri de importanţă comunitară distruse. Toate acestea au fost posibile din cauza incompetenţei şi a ignoranţei de care au dat dovada angajaţii Parcului Naţional Cheile Nerei Beuşniţa şi cei ai Romsilva. Cei de la Romsilva au cerut cât mai multe exploatări în Cheile Nerei-Beuşniţa şi a reuşit prin presiuni să reducă zonarea la 39% din suprafaţa parcului. Angajaţii RNP au forţat scoaterea pădurilor seculare din protecţie strictă şi în locul lor au inclus pajişti sau zone stâncoase. Parcurile Naţionale nu merită să fie măcelărite după bunul plac al RNP Romsilva şi pentru a aduce profit unei companii de stat. Pădurile seculare din parcurile naţionale nu sunt păduri de producţie”, spune arată cei de la Agent Green

Cheile Nerei - Distrugerea pădurilor seculare din Lizvar şi Poiana Radoşca from AGENT GREEN on Vimeo.

O altă organizaţie de mediu, din Caraş-Severin, acuză Romsilva că nu respectă planul de management întocmit pe banii U.E, de către Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara.

“În cazul Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa există un Plan de Management aprobat în 2016 dar acesta este o propunere a RNP Romsilva şi nu cea realizată de Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara pe banii Uniunii Europene, care a fost agreată şi de factorii locali interesaţi. Cât despre independenţa reală de decizie a administraţiei parcurilor în ce priveşte conservarea naturii în aceste arii naturale protejate, situaţia apărută în această săptămână la Parcul Naţional Cheile Nerei Beuşniţa este edificatoare. Consiliul Ştiinţific al parcului, programat a se reuni în data de 04 septembrie, nu a mai avut loc la aflarea veştii că directorul general al RNP Romsilva Ciprian Pahonţu a fost demis.”, spune Cornel Popovici Sturza, preşedintele GEC Nera.

De altfel, cei de la Agent Green au anunţat că vor sesiza Comisia Europeană pe această temă, deoarece prooiectul întocmit cu banii Uniunii Europene nu este respectat.

“Parcurile Naţionale din Romania vor continua să cadă sub lama drujbelor atât timp cât ele vor fi administrate de Romsilva, care este interesată strict să facă profit din exploatare, nu să conserve biodiversitatea din aceste arii naturale protejate. Există aici un conflict clar de interese, iar victimele vor fi fauna şi flora din interiorul limitelor acestor parcuri. Romsilva trebuie să respecte legislaţia naţională, care se aliniază principiilor europene şi standardelor IUCN, unde exploatarea comercială în Parcurile Naţionale este interzisă. OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale, spune clar că parcurile naţionale sunt arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea, că managementul parcurilor naţionale trebuie să excludă orice formă de exploatare a resurselor naturale, că în interiorul lor sunt permise doar activităţile tradiţionale, practicate numai de comunităţile locale. Ceea ce face Romsilva, prin exploatarea agresivă a pădurilor din parcuri şi interpretarea legislaţiei naţionale privind limitele ariilor naturale protejate, este o încălcare a legislaţiei naţionale. Romsilva a refuzat să pună la dispoziţia Agent Green studiile care au stat la baza reducerii zonării de la 60%, aşa cum au propus specialiştii de la USAMV Timişoara, la doar 39%. Au refuzat pentru că nimeni din RNP nu a realizat acele studii care să fundamenteze această scădere dramatică. Cu alte cuvinte pe 60% din parc sunt permise exploatări forestiere, iar pădurile seculare de acolo sunt exploatate ca orice alte păduri de producţie din orice alta zona a ţării! Romsilva a refuzat dealtfel să ne pună la dispoziţie volumul de lemn exploatat in Parc în ultimii 10 ani, motivând ca aceste informaţii sunt clasificate şi nu pot fi date publicităţii. Este un abuz, administraţia de parc este subordonată RNP Romsilva, care este o compani de stat şi care administrează proprietatea publică. În cazul Parcului Cheile Nerei zonarea a fost redusă drastic pentru că Romsilva asta şi-a dorit - să reducă zonele de protecţie strică, unde sunt interzise orice fel de exploatări, şi să crească suprafeţele de conservare durabilă care permit tăieri. Declaraţiile oficialilor regiei, care au susţinut că în Cheile Nerei suprafaţa protejată a crescut după votarea noului plan de management in 2016, sunt tendenţioase şi mincinoase! Ar fi interesant de aflat dacă oficialii Comisiei Europene ştiu că bani europeni pentru proiecte menite să salveze biodiversitatea unică din Europa sunt blocate abuziv şi boicotate de funcţionari de silvici. Cum este şi cazul planului de management pentru Cheile Nerei Beuşniţa, unde zonarea a fost redusă din pix, fără fundamentare ştiinţifică”, arată Andrei Ciurcanu, investigator Agent Green

Am cerut şi celor de la Romsilva un punct de vedere faţă de aceste acuzaţii, însă până la ora publicării acestui articol nu l-am primit.