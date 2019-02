VIDEO Cum sunt crescute unele găini care fac ouă vândute în România. Imagini şocante, prezentate de o organizaţie care luptă pentru drepturile animalelor

Filmările au fost realizate în ferme din România şi din Polonia în care se produc ouă comercializate în supermarketuri, restaurante şi hoteluri din România. Acestea prezintă condiţiile obişnuite din fermele unde animalele sunt ţinute în cuşti, desi opinia ştiinţifică universală confirmă că aceste sisteme de creştere nu îndeplinesc nevoile sociale, de comportament şi de bunăstare de bază a animalelor.

Întreaga lor viaţă, spun activiştii de la Animals International Romania, găinile sunt forţate să doarmă, să mănânce şi să depună ouăle pe podeaua din grilaj metalic, unde spaţiul alocat este cât o coală A4 de hârtie pentru fiecare animal. În vreme ce la nivel global, industria s-a aliniat cu mişcarea anti – cuşti, România a rămas în urma altor ţări care au recunoscut cruzimea cauzată de creşterea animalelor în cuşti, susţim activiştii.

“Cuştile sunt cea mai crudă formă de a ţine un animal de fermă. Filmările vorbesc de la sine. Românii sunt consecvent înşelaţi de ambalajele şi de reclamele care îi fac să creadă că animalele se bucură de o viaţă frumoasă sub cerul albastru şi calcă pe iarbă verde. În realitate păsările nu pot nici măcar să îşi întindă aripile. Cuştile împiedică animalele să se bucure de nevoile banale ale specie pe toată durata vieţii lor. Cerem companiilor să preia responsabilitatea, nu doar punând capăt acestei uriaşe suferinţe a milioane de găini dar şi reacţionând la cererea consumatorilor care doresc să elibereze animalele din cuşti. Deocamdată doar 4% din găinile din România sunt crescute cu acces la aer liber”, a spus Gabriel Păun, directorul UE al Animals International.

Ce pot face consumatorii

“Publicul din România a fost indignat acum aproape 10 ani când au aflat prima oară că cifra 3 de pe ştampila de pe ou înseamnă că găinile au fost ţinute în cuşti. După scandalul cu ouăle stresate din anul 2010 supermarketurile au început să ofere alternative la cuşti. Aceste alternative de la găini care cresc liber sunt acum deja disponibile peste tot, dar din păcate majoritatea ouălor ieftine de pe piaţă provin de la animale care sunt torturate în cuşti cu toate că un studiu recent arată că 88% dintre români prefer să cumpere ouă de la găini care nu au trait în cuşti. Este îmbucurător şi faptul că acelaşi studiu arată că 39% dintre români ştiu că ştampila de pe ou arată modul de creştere al găinilor în comparaţie cu doar 1% acum 10 ani înainte de scandal”, a adăugat Păun.

Consumatorii pot evita cu uşurinţă ouăle proaspete de la găini torturate în cuşti mulţumită ştampilei de pe ou. Fiecare ou are o astfel de ştampilă, iar cele provenite din cuşti încep cu cifra 3. Cele ţinute în hale la sol cu cifra 2, cele cu acces la aer liber cu cifra 1, iar cele BIO cu cifra 0. Problemele rămân la produsele procesate precum pastele, dulciurile şi sosurile unde doar dacă producătorii sunt responsabili se poate ştii modul de creştere al animalelor.

Animals Internaţional urmăreşte să pună capăt suferinţei tuturor găinilor ţinute în cuşti.

”Înainte de a face publice aceste filmări, am purtat discuţii vreme de un an cu mai mulţi jucători de pe piaţă în legătură cu provenienţa ouălor. Deocamdată putem spune că Lidl a eliminat ouăle proaspete de cuşcă şi chiar din alimentele procesate marcă proprie. De asemenea Carrefour, Mega-Image, Metro şi Kaufland s-au angajat să elimine ouăle de cuşcă până cel mai târziu în anul 2025. Sperăm să se mişte chiar şi mai repede. Am luat la întrebări şi restaurantele şi hotelurile. Vom publica curând şi care sunt cele mai sensibile la bunăstarea animalelor, dar şi pe cele care nu dau doi bani pe suferinţa lor”, a dezvăluit Păun.

Campania Animals International în România face parte din efortul global iniţiat de Open Wing Alliance care uneşte 59 de organizaţii de pe toate continentele într-un front comun pentru a elibera din cuşti toate găinile din lume până cel mai târziu în anul 2025. Coaliţia foloseşte în întreaga lume aceleaşi strategii, tactici şi resurse pentru a atinge obiectivul de a elibera toate găinile din cuşti. Nestle, Mondelez (fosta Kraft) şi hotel Marriott sunt doar câteva dintre firmele care operează şi în România şi care s-au angajat să elimine ouăle de la găini ţinute în cuşti până cel mai târziu în anul 2025.

