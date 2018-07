Un întreg judeţ este sub teroarea mistreţilor. Peste 4.000 de porci pun la pământ recoltele din Caraş-Severin

“Mie mi-au intrat în livadă şi mi-au distrus aproape toţi puieţii pe care i-am pus anul trecut. Unui vecin i-au pus la pământ aproape tot porumbul dintr-o grădină. Sunt foarte mulţi şi nu face nimeni nimic să-i stârpească. Nici nu avem cum să ne apărăm de ei. Ce să fac eu, să mă duc să stau cu furca în calea lor? Garduri faci degeba, că trec prin ele ca şi când nu ar fi”, se plânge Ionică Cernescu, proprietarul unor terenuri din zona Domaşnea.

Reprezentanţii AJVPS Caraş-Severin susţin că încearcă să menţină situaţia sub control, pentru a limita atacurile. Mai mult, au intensificat acţiunile de hrănire, tocmai pentru ca mistreţii să aibă suficientă hrană în pădure.

“Noi nu prea avem sesizări. Cel puţin în scris nu avem niciuna. Am primit mai multe sesizări verbale, ce-i drept. Cele mai multe vin din zona Moldova Nouă. Noi eliberăm autorizaţii pentru vânătoare prin metoda la pândă şi nu ne limităm la numărul de autorizaţii. Am dat până în prezent peste 200, pe toate fondurile de vânătoare. Dar am avut foarte multe acţiuni, şi încă mai avem şi la ora actuală, de hrănire cu furaje concentrate, în mare parte porumb. Chiar dacă fructificaţie bună există inclusiv în pădure! Anul acesta au fost multe cireşe şi dude. Culmea e că mănâncă şi ceea ce le punem noi la punctele de hrănire. Nu se poate spune că nu au mâncare", ne-a declarat şeful AJVPS, Mircea Ciobanu.



Vănătorii din Caraş-Severin au cel mai mare plan de recoltă în acest an, asta şi din cauza faptului că numărul porcilor a crescut considerabil. "Avem plan de recoltă peste 1.000 de exemplare, însă sunt peste 4.000 de mistreţi. Niciodată nu am avut atâţia. Pentru noi e un lucru îmbucurător, pentru că asta înseamnă că am gestionat cum trebuie efectivul. Au fost şi ierni foarte blânde şi au putut să se înmulţească uşor, dar acum ne confuntăm cu alte probleme.”, spune Mircea Ciobanu, directorul AJVPS Caraş-Severin.

Ciobanu îi îndeamnă pe agricultorii care sesizează atacuri repetate în culturi, să facă o sesizarea scrisă către AJVPS, urmând ca vânătorii să vină în sprijinul lor prin organizarea de pânde în zonele cu probleme.