Un grup de voluntari vrea să hrănească nevoiaşi din Timişoara. Intenţionează să ajute zilnic 1.000 de persoane

Unul dintre iniţiatorii demersului este Sebastian Paul, bucătarul care găteşte cu public, în proiectul “Bucătăria lui Paul”.

“Eu la toate demonstraţiile mele, absolut toată mâncarea care rămâne o donez. Am o problemă cu aruncatul mâncării, nu cred că e normal să facem asta. În urmă cu două zile, o prietenă de-a mea a avut botezul la copilaş şi toată mâncare rămasă a donat-o, iar zilele trecute o altă prietenă de-a noastră m-a provocat să demarăm proiectul cu masa pentru nevoiaşi. Şi am zis ok, cum noi, în grupul nostru, vorbisem de mult şi stabilisem deja detaliile, îi dăm drumu la proiect”, spune Sebastian.

Concret, circa 20 de tineri, voluntari, împreună membrii Asociaţiei “Sf. Ştefan”, care au construit şi reparat mai multe locuinţe pentru familii nevoiaşe, vor identifica persoanele care au nevoie de sprijin, pentru început din Timişoara, şi le vor duce mâncare gătită acasă.

“Momentan suntem în discuţii să găsim o bucătărie autorizată, care să ni se alăture în acest proiect, unde să putem să gătim controlat. Adică un spaţiu curat, unde totul este verificat şi corespunde normelor. În rest, avem tot ce ne trebuie! Bucătari avem, voluntari avem, produsele le punem noi, oamenii cu nevoie sunt, din păcate, destui. În prima fază gătim o dată pe săptămână, şi pe urmă, dacă ne ajută Dumnezeu, o să o facem zilnic”, spune bucătarul.

Sebastian Paul spune că Asociaţia “Sf. Ştefan”, pe care o reprezintă, va lua legătura şi cu autorităţile locale din Timişoara, iar dacă e necesar vor sprijini şi centrele de zi şi de noapte din municipiu. “Noi avem deja o bază de date, dar vom merge şi la Primărie şi la Mitropolie, dacă au cazuri unde putem interveni şi dacă vor, o să ajutăm cu drag”, mai spune Sebastian Paul.

Bucătarul spune că ţinta în acest proiect este să se ajungă la 1.000 de persoane, care să primească zilnic mâncare gătită.