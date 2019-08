Un copil de 16 ani a dispărut de acasă de o săptămână, după ce mama sa l-a părăsit pe tatăl său. Poliţiştii, acuzaţi că nu se implică în găsirea băiatului

Copilul a dispărut după ce, cu o săptămână în urmă, mama sa, Petronela Trocan, plecase şi ea de la domiciliu. Tatăl băiatului, Nicolae Trocan, a anunţat poliţiştii de dispariţia celor doi.

La câteva ore după ce Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş a publicat anunţul dispariţiei în presa locală, familia femeii a făcut cunoscut faptul că aceasta nu era dispărută, ci doar părăsise domiciliul în urma unor neînţelegeri cu soţul. Despre copil însă, nu ştia nimeni nimic.

“Era destul de abătut în zilele alea. L-a afectat plecare mamei destul de mult. Eu îl tot întrebam ce e cu el, de ce stă aşa de supărat. El stătea şi nu spunea nimic, doar ridica din umeri”, spune tatăl copilului.

Nicolae Trocan susţine că poliţiştii nu fac nimic să-l găsească pe băiat şi mereu i-au spus că în mod sigur băiatul s-a dus la mama sa. În toată această perioadă însă, bărbatul a reluat legătura cu soţia sa şi băiatul nu se afla la ea. “Eu când am aflat unde e soţia am luat legătura cu ea şi am întrebat-o de băiat. Şi mi-a spus tot timpul că nu e la ea”, spune Nicolae Trocan. Mai mult, bărbatul a anunţat ieri, că femeia s-a întors acasă, iar copilul este tot dispărut.

Familia copilului este disperată. Se împlineşte o săptămână de când Petronel Trocan a plecat de acasă şi, până acum, nu se ştie absolut nimic despre el. Tatăl băiatului spune că de căutat îl caută doar cei din familie şi apropiaţii.

“Am fost şi la poliţia din comuna de care aparţinem noi, aici la Victor Vlad Delamarina, am fost şi la Lugoj, dar mai mult la Lugoj. Nimeni nu face nimic. Poate am avut şi discuţii cu care i-am supărat, dar trebuie să mă înţeleagă că sunt un tată disperat şi nu ştiu unde îmi e copilul. Poliţiştii stau picior peste picior, la cafele şi nu îşi fac datoria. Până acum îmi tot spuneau să verific că sigur s-a dus la mama lui. Eu am tot verificat. S-a întors şi soţia acasă, copilul nu e!”, afirmă Nicolae Trocan.

Bărbatul susţine că l-au căutat pe băiat în trei judeţe şi nu au reuşit să dea de urma lui. “Noi suntem o familie mai numeroasă, suntem crescători de animale. L-am căutat peste tot. Am început în jurul casei, în sat şi pe lângă sat. Am întrebat pădurarii, paznicii de vânătoare, am sunat la toţi crescătorii de animale pe care îi cunosc. Am căutat în trenuri, la Lugoj, la Timişoara, la Arad. Am dat şi bani la cerşetori să ne ajute, să ne spună dacă l-au văzut. Nimeni nu ştie nimic. Acum am luat-o în partea asta, spre Caransebeş. Nu mai ştim ce să facem”, declară Trocan.

Petronel are aproximativ 1.60 m înălţime, 50-55 kg, păr şaten, ochii căprui, ten alb. La data dispariţiei, minorul purta un tricou negru şi pantaloni de trening gri. Tatăl copilului spune că oferă recompensă pentru oricine poate să-i dea informaţii care să ducă la găsirea lui.

“Vă rog să spuneţi că oferim recompensă oricui ne poate ajuta. Dau 100 de oi sau contravaloarea a 100 de oi, doar să-l găsesc pe băiat. Cei care ştiu ceva să meargă la poliţie şi să spună şi eu le dau recompensa dacă îl găsim”, afirmă tatăl. Reprezentanţii Poliţiei Timiş au dat asigurări că adolescentul este căutat, fiind verificate mai multe piste, inclusiv aceea că băiatul s-ar afla la nişte rude din partea mamei.

Oricine poate să ofere detalii în legătură cu Petronel Trocan e rugat să apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

