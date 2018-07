Un bănăţean şi-a transformat intrarea în casă într-o adevărată expoziţie, iar reprezentanţii primăriei au vrut să-l amendeze

A vrut să fie sigur că cei care ajung în zonă află despre pasiunea familie sale şi a decis să-şi amenajeze casa într-un mod nemaivăzut.

Întregul trotuar şi faţada casei sunt împodobite cu tot felul de elemente care scot în evidenţă faptul că acolo locuieşte un colecţionar. Un car vechi, din 1945, este parcat în faţa locuinţei, la care sunt înhămate machetele a doi cai, în mărime naturală. În car sunt mai multe manechine din ghips, îmbrăcate în costume tradiţionale.

"Ideea amenajării acestui loc mi-a venit în urmă cu vreo trei ani, pentru că am vrut să promovăm şi să fie pe pe linie cu ceea ce facem şi avem în casă. Am pornit de la tabloul <<Car cu boi>>, al lui Grigorescu. Carul e de la nişte rude din Teregova şi are mai mult de 60 de ani. Iniţial chiar am vrut să fac şi machetele a doi boi, pe care să-i pun la car. Am găsit şi un meseriaş care să-i facă şi urma să fie îmbrăcaţi în piele naturală de viţel, ca să fie cât mai autentici. Doar că preţul pe care l-a vrut maistorul a fost mult prea mare şi nu mi-am permis. Ajungea un bou la 4.000 – 5.000 de lei. Aşa că am făcut două machete din plastic, pe care am imprimat doi cai şi i-am înhămat la car. Hamurile sunt făcute de mine”, povesteşte Ionaşcu.

La un pas să fie amendat

Nu toată lumea a fost încântată de ideea reşiţeanului. În momentul în care montajul a apărut în faţa casei, autorităţile locale l-au avertizat şi l-au pus să demonteze tot. “Fostul primar a vrut să-mi interzică. A spus că sunt pe domeniul public şi că nu am voie să fac aşa ceva. Au fost inspectorii de la Primărie şi mi-au spus că îmi dau amendă 10.000 de lei, adică 100.000 de milioane, dacă nu dau jos tot. Mi-au spus că nu am autorizaţie şi avizele necesare să fac aşa ceva”, povesteşte colecţionarul.

Omul s-a conformat, însă nu s-a dat bătut. A aflat ce documente şi aprobări trebuie să obţină şi s-a pus pe treabă. A tocmit un arhitect care i-a făcut un proiect, pe care l-a trimis Consiliului Local Reşiţa. “Am făcut tot aşa cum mi-au cerut. Am obţinut toate avizele. Inclusiv de la gaz a trebuit să cer aprobare. În cele din urmă Consiliul Local Reşiţa mi-a aprobat proiectul şi am refăcut totul şi mai frumos”, povesteşte reşiţeanul.

Oamenii care trec prin cartier reacţionează diferit când văd casa familiei Ionaşcu. Majoritatea însă se opresc şi îşi fac fotografii. “Mai sunt unii care mai si distrug, dar sunt foarte mulţi care îşi face selfie, pentru că lucrurile astea le mai văd doar pe la muzeu. Unii chiar îmi cer voie să facă poze. Îi las, normal, de ce să nu îi las”, spune Ionaşcu, care îşi întreţine zilnic creaţia şi o păzeşte de rău-voitori.