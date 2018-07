Un bănăţean va parcurge 900 de kilometri pe jos, pentru a strânge bani pentru copiii defavorizaţi. Pleacă în celebrul pelerinaj El Camino

Timp de mai bine de o lună va merge, pe jos, pe un traseu de 900 de kilometri, care poartă numele de Camino del Norte. Anul trecut a făcut acest pelerinaj, însă pe o altă rută, iar la final a scris o carte care se regăseşte şi în librăriile din România. Pelerinajul reşiţeanului, din acest an, are şi un scop umanitar. Marian Apostol şi-a împărţit drumul în 37 de etape, iar fiecare etapă va purta numele unuia dintre copiii pe care Fundaţia Humanitas Pro Deo, îi ajută să urmeze o şcoală. Fiecare etapă poate fi cumpărată de oricine doreşte să doneze suma de cel puţin 200 de lei.

“E vorba despre o fundaţie locală care este prezentă în zona asta de protecţia copiilor, din 1993. De-a lungul timpului în calitatea de membru al Clubului Lions am mai avut colaborări cu ei, cu diverse acţiuni. Acum m-am gândit că ar fi important să mutăm atenţia către aceste tipuri de fundaţii. Copiii sunt din mai multe zone, unii sunt fără de familie, sau din familii defavorizate, cu părinţi plecaţi din ţară sau cu alte probleme şi nevoi”, spune Apostol.

Reşiţeanul spune că pelerinajul pe care l-a făcut în urmă cu un an a fost o experienţă care l-a marcat şi din acest motiv a decis să plece din nou.

“Am scris şi o carte se numeşte “Pelerinaj către sufletul meu”. A fost o experienţă teribilă, teribilă din perspectiva faptului că e o zonă de libertate, pe care o simţi în adevăratul sens al cuvântului, în care întâlneşti oameni cu totul şi cu totul speciali, cu poveşti de viaţă deosebite, oameni care se raportează într-un mod diferit la viaţa şi care dau valoare altor lucruri, pe care noi nu prea le băgăm în seamă în nebunia asta a vieţii cotidiene. Mi-a plăcut să văd spriritul acela de solidaritate, pe care îl întâlneşti la fiecare pas, oameni care vor să ajute în permanenţă. Mi-a plăcut în acelaşi timp şi modul în care îţi respectă nevoia de a fi singur, cu gândurile tale. Este un drum încărcat de o energie specială. Un drum încărcat de energia persoanelor care au trecut pe aici, în cei 1.000 de ani, cam de atâta timp se ştie de acest pelerinaj, oameni care au trecut purtând cu ei gânduri, speranţe, dorinţe. Atmosfera s-a încărcat cu o energie pozitivă pe care o simţi efectiv în tot ce există pe acest traseu. Îţi face drumul parcă mai uşor, îţi dă puteri incredibile în momentul în care consideri că nu se mai poate, gândurile tale sunt extrem de pozitive. Te rupi de cotidian şi încerci să pui preţ pe valori care sunt diferite de ceea ce întâlnim în viaţa de zi cu zi”, spune Marcel Apostol.

Pelerinul susţine că faptul că are o misiune umanitară şi adună bani pentru copii, îl va motiva şi mai mult.



“În 6 august plec, în 7 august sper să fiu deja pe traseu. Probabil că vor fi în jur de 33-35 de zile. Am împărţit dumul în 37 de etape, pentru că vreau să merg dincolo de Santiago de Compostela, să ajung până la ocean. Ideea este însă că probabil, ca şi anul trecut sper să fac în fiecare zi câţiva kilometri în plus, ca să mă încadrez într-o perioadă mai scurtă de timp. Trebuie să recunosc că eu am încercat să-mi obţin şi o motivaţie suplimentară. Mă gândeam că vreau să merg, traseul fiind mai dificil decât cel de anul trecut şi mai lung cu 100 de kilometri, e foarte frumos şi provocator, dar nu ştiam dacă voi găsi în mine destule resurse pentru a depăşi momentele foarte dificile, care cu siguranţă vor veni. În acest fel nu mai sunt eu stăpânul deciziilor mele, ştiu că în spatele meu sunt nişte oameni care au nişte aşteptări, au făcut nişte donaţii în numele unor etape şi toate acestea mă vor împinge înainte. Probabil că voi ajunge până la capăt”, spune Apostol.

Pe tot traseul, Marian Apostol va ţine un jurnal, pe care îl va publica şi pe pagina de Facebook, unde va relata povestea fiecărui copil şi provocările de care a avut parte pe traseu. Pelerinul spune că se va opri la mănăstirile şi la bisericile de pe traseu şi va încerca să îi aibă în minte pe toţi cei care au sprijinit acest proiect.

El Camino sau drumul către Santiago de Compostela este unul dintre cele mai mari pelerinaje creştine, după cel de la Ierusalim şi cel de la Roma. Are patru rute de de pelerinaj, străbătute în fiecare an de peste 150.000 de pelerini. Scopul final al pelerinajului este ajungerea la mormântul Sfântului Iacob, care se află în Catedrala Santiago de Compostela.

Cei care doresc să achiziţioneze etape din drumul pelerinului reşiţean sau vor să doneze orice sume de bani, o pot face prin virament direct în contul RO76BRDE110SV06759741100, deschis pe numele fundaţiei ,,Humanitas Pro Deo” Reşiţa, cu menţiunea ,,Donaţie – Umanitate, înainte de toate, etapa nr…. !”.