Un bănăţean a făcut pentru cea de-a doua oară pelerinajul Camino. A parcurs peste 800 de kilometri pe jos, în doar 28 de zile

Reşiţeanul a plecat pe 7 august, din Irun, unde a ajuns cu autobuzul de la Barcleona. Marian şi-a împărţit traseul în 37 de etape, câte una pentru câte un copil de la Fundaţia Humanitas Pro Deo. Pentru fiecare etapă, a găsit câte un donator care a virat în conturile fundaţiei suma de 200 de lei. Pelerinul reşiţean povesteşte că a parcurs în medie cam 28 de kilometri pe zi.

“Am început în Irun, am finalizat în Santiago de Compostela după 28 de zile. Am acoperit un traseu de 815 kilometri, care pe alocuri au fost extrem de duri. Un traseu dificil, cel mai dificil Camino. Au fost momente în care am simţit duritatea acestui traseu numai că din fericire pentru mine, întodeauna când au fost astfel de momente au fost şi oameni speciali care m-au ajutat să depăşesc momentele acestea, în sensul că am reuşit să mă alimentez cu energia necesară pentru a continua. Şi eu, la rândul meu am, reuşit să insuflu energia altor oameni care aveau nevoi, la rândul lor de energia aceasta. Pe Camino se pare că nu eşti niciodată singur şi atunci când crezi că lucrurile devin foarte complicate, drumul începe să devină extrem de greu de dus la capăt, apare câte cineva sau ceva care îţi dă energia necesară pentru a continua. În plus nici nu am plecat singur pe drum pentru că aveam în spate cei 37 de copii de la Humanitas Prodeum şi pe toţi cei care au făcut donaţii pentru cele 37 de etape”, adeclarat Marian Apostol pentru Adevărul.

Pelerinul reşiţean povesteşte că pe tot traseul au fost şi momente dificile însă a reuşit să le depăşească şi să-şi atingă obiectivul. “Am început cu un moment dificil. În dimineaţa zilei de 7 august, când am plecat din Irun, după o noapte de călătorie cu autobuzul, din Barcelona la Irun, şi după o zi în care plecasem cu avionul de la Timişoara la Barcelona. Deci am stat în Barcelona o zi, noaptea am călătorit cu autobuzul, iar dimineaţa am pornit mai departe către San Sebastian, de la lrun. Un traseu foarte, foarte dificil, care mi-a creat probleme având în vedere că eram şi foarte, foarte obosit. Dar pe de altă parte extrem de frumos şi frumuseţea traseului a făcut ca să pot să merg mai departe. Au urmat periodic alte trasee foarte dificile. Dacă îmi amintesc Villa Viciosa-Deva, un al traseu foarte dificil, complicat cu patru grade de dificultate din cinci. Dar au trecut. În Ţara Bascilor şi o parte de Asturia, cea mai mare problemă a fost legată de cazări. Era foarte dificil, oriunde am ajuns toată lumea spunea că e ocupat. Am dormit şi afară, pe pământ, am dormit şi în curtea unei bisericii. În final, după Asturia, lucrurile s-au îmbunătăţit, locurile de cazare au fost tot mai bune, curate, bine întreţinute, oameni agreabili”, a povestit Marian Apostol.

Reşiţeanul spune că momentul de fericire maximă a fost când a intrat în Santiago.”Ai sentimentul că ai atins cerul cu mâna şi că eşti cel mai fericit om de pe pământ. Se spune despre oamenii din Santiago de Compostela că sunt cei mai fericiţi din lume şi uitându-mă la ei încep să cred că aşa este. Indiferent că sunt localnici sau pelerini, există acolo o energie specială, care te face să te simţi cu adevărat bine”, spune Aposol.

Bănăţeanul spune că în urma campaniei a strâns cel puţin 7.400 de lei pentru cei 37 de copii, dar nu banii sunt importanţi. “Important a fost că în aceste zile s-a vorbit mereu despre aceşti copii, lumea a aflat despre ei şi au căpat un plus de speranţă”, afirmă pelerinul, care spune că a adunat suficient material pentru o nouă carte. De altfel, Marian Apostol este la al doilea traseu Camino, după ce anul trecut a mers pe El Camino Frances, iar la întoarcere şi-a povestit aventura într-o carte.

El Camino sau drumul către Santiago de Compostela este unul dintre cele mai mari pelerinaje creştine, după cel de la Ierusalim şi cel de la Roma. Are patru rute de de pelerinaj, străbătute în fiecare an de peste 150.000 de pelerini. Scopul final al pelerinajului este ajungerea la mormântul Sfântului Iacob, care se află în Catedrala Santiago de Compostela.