Un aeroport din Banat primeşte din nou pasageri, după 25 de ani în care nu a mai funcţionat

Este vorba despre 20 noiembrie, dată la care primii pasageri vor ateriza la Caransebeş, cu ajutorul unei curse charter de la Bucureşti. Gabriel Olariu spune că în momentul de faţă se fac ultimele achiziţii pentru ca aerogara să corespunde cerinţelor.

„Chiar acum sunt în Germania, pentru a face câteva achiziţii pentru ca să putem să finalizăm prima parte a investiţiei în Aeroportul Caransebeş, ceea ce înseamnă autorizarea pistei, care a fost făcută deja, dar şi autorizarea aerogării ca să poată fi deschisă traficului internaţional. În sensul acesta sperăm ca până la 15 noiembrie, aerogara să fie funcţională şi pe 20 noiembrie să avem primul zbor, o cursă charter cu turişti de la Bucureşti pentru Banatul de Munte. Este primul zbor pe care intenţionăm să-l facem şi apoi vom repeta aceste curse în funcţie şi de zăpada care va fi pe Muntele Mic, pentru că sperăm ca din luna decembrie să fie zăpadă pe Muntele Mic şi să se poată schia", a declarat Gabriel Olariu.

Omul de afaceri a participat şi la ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, proprietarul de la care a concesionat aeroportul, unde a prezentat consilierilor judeţeni o informare despre situaţia în momentul actual. În momentul de faţă omul de afaceri are de plătit o redevenţă de 1,5 milioane de lei.

„Am fost prezent la şedinţă pentru a răspunde eventualelor nedumeriri ale domnilor consilieri. Redevenţa o voi plăti. Dar aş fi vrut să le spun domnilor consilieri că trebuie să fie mândri că, la final de mandat, Aeroportul Caransebeş este redeschis şi că proiectele de aici se vor derula în continuare, să le spun să fie mândri pentru faptul că Aeroportul Caransebeş nu este doar o afacere imobiliară de 200 de hectare, ci o platformă de dezvoltare a judeţului Caraş-Severin“, a declarat Gabriel Olariu.

În urmă cu aproape un an de zile, în cadrul unei licitaţii internaţionale, Gabriel Olariu a achiziţionat două treimi dintr-un aeroport din Germania, contra sumei de 1,5 milioane de euro.

Este vorba despre Parchim Internaţional, construit de investitori chinezi, în regiunea Mecklenburg. Aeroportul nu a funcţionat, iar utilajele şi dotările au fost noi. “Noi am cumpărat din aeroport tot sistemul de securitate, toate aparatele cu raze, benzile transportoare, detectoarele de substanţe explozive şi de droguri. A fost o licitaţie internaţională şi am concurat cu aeroporturi mari din Europa. Noi am luat 50 de produse din 125, dar ca pondere noi am făcut cea mai mare achiziţie”, declara omul de afaceri bănăţean, la aceea vreme. tot ce a cumpărat a ajuns şi a fost montat pe aeroportul din Caransebeş, în judeţul Caraş-Severin.

Aeroportul dispune de o pistă de 2000 metri lungime, 3 hangare, clădire cu birouri. În incinta aeroportului funcţionează Liceul Tehnologic privat “Max Ausnit”, unde elevii au parte de pregătire conform EASA pentru a deveni tehnicieni mecanici în aviaţie.

