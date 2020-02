Tânăra care, la 33 de ani, conduce unul dintre cele mai importante hoteluri din România. „N-aş pleca niciodată din ţară“

Cei care trec pragul hotelului din celebra staţiune bănăţeană, sunt surprinşi de luxul şi ospitalitatea cu care sunt aşteptaţi. Grand Hotel Minerva este un concept deosebit pentru una dintre cele mai vechi staţiuni balneo din lume. Hotelul dispune de 185 de camere pentru cazare, două restaurante şi o sală de conferinţe, precum şi deja celebrul spa "Armonia", cu cinci tipuri de saune, inclus în topul britanicilor de la The Guardian. Spa-ul este de fapt o oază de relaxare şi well-being, incluzând bazin de înot semiolimpic, bazin pentru copii, două jacuzzi-uri, sală de fitness, masaj, terapii de relaxare şi recuperare.

Cum a ajuns o localnică să conducă cel mai de lux hotel

Tot acest resort este condus de o localnică, de 33 de ani, care lucrează aici încă de la inaugurare, din 2018. A absolvit Facultatea de Ştiinte Economice, Universitatea de Vest Timisoara şi un master în Administratie Publică. A lucrat ca economist şi specialist în marketing într-o multinaţională din Timişoara. Din 2018, s-a angajat ca sales manager la Grand Hotel Minerva Resort&Spa, unde de la începutul acestui an a fost numită manager.

Resortul din Herculane este unul dintre cele mai căutate din întreaga ţară. Cătălina Iovan spune că a atras-o foarte mult acest domeniu, mai ales că mama sa a lucrat în această industrie.

“Nu mi-am planificat să fac asta. Pot să spun, chiar dacă nu ştie foarte multă lumea acest lucru, că eu mi-am dorit să mă fac medic şi chiar am început să mă pregătesc în sensul acesta. Însă mi-am dat seama că nu sunt făcută pentru această meserie şi atunci am ales Stiinţele Economice. La Herculane şi aici, la hotel, am ajuns întâmplător. M-am întors într-o vacanţă, pentru că locuiam deja la Timişoara, şi m-am decis că trebuie să rămân aici să fac ceva. Să pun umărul la renaşterea acestei staţiuni. Eu crescusem şi cu poveştile mamei despre cât de căutată şi celebră era această staţiune pe vremuri şi de faptul că aici, la Herculane, se ajungea destul de greu. Era considerată o staţiune de lux. Am luat decizia de a rămâne în Herculane pentru că eu cred din tot sufletul că, în câţiva ani, staţiunea aceasta va ajunge din nou una de top în România şi în Europa”, afirmă Cătălina.

Cu experienţa acumulată în multinaţionala din Timişoara, Cătălina s-a angajat ca sales manager, post după care a avansat până în funcţia de manager pe care o deţine astăzi.

“Patronatul a avut încredere în mine. Ei au văzut potenţialul acestei staţiuni, altfel nu ar fi investit 11 milioane de euro în acest hotel. Le-a plăcut că sunt o fire foarte activă şi atentă la orice detaliu şi că sunt foarte dedicată acestui domeniu şi acestei staţiuni. Pot să spun că nu i-am dezamăgit, drept dovadă şi rezultatele noastre de când s-a deschis acest resort. Noi aproape că nu avem extrasezon şi suntem mai tot timpul la capacitatea maximă în privinţa gradului de ocupare. Faptul că celebra publicaţie The Guardian ne-a menţionat doi ani consecutiv în topul destinaţilor din Europa, spune ceva!”, povesteşte Cătălina.

În fiecare dimineaţă, managerul Cătălina Iovan verifică personal totul. De la camere până la restaurante şi centrul de recuperarea. Se asigură că toate lucrurile sunt aşa cum trebuie să fie şi că angajaţii nu au nicio problemă. Chiar dacă la început au existat şi momente mai puţin plăcute cu unii dintre vechii angajaţi, din cauza tinereţii sale, Cătălina spune că a reuşit în cele din urmă să demonstreze că tinereţea nu o împiedică să facă performanţă.

“Am avut şi cazuri de conflicte între generaţii, să le spun! Însă am trecut cu bine peste aceste momente. Asta pentru că am demonstrat că dacă eşti tânăr nu înseamnă că eşti nepriceput, pentru că nu ai experienţă. Asta nu înseamnă că aş contesta experienţa unor colegi, care au lucrat 30 de ani în acest domeniu. Eu chiar am învăţat foarte multe de la unii dintre ei. Însă pe lângă experienţă mai sunt şi alte lucruri, pe care trebuie să le stăpâneşti. Trebuie să ai capacitatea de a găsi soluţii în timp optim; să comunici mereu, să raspunzi şi să acţionezi foarte bine în condiţii de stress, să ai capacitatea de a fi mereu obiectiv în luarea deciziilor şi nu în ultimul rând să fi onest faţă de colegi, de angajaţi, dar mai ales faţă de turişti, de oamenii care aleg să vină la noi să se relaxeze. Colegii mei ştiu că eu am o vorbă şi că le spun mereu că, eu fără echipă nu exist. De asta eu cred că suntem cu adevărat o familie aici şi ne ajutăm să trecem peste toate momentele dificile pe care le întâmpinăm.”, spune managerul de la Minerva Grand Hotel.

Autorităţile nu ţin pasul cu investitorii la Herculane

Cătălina Iovan crede în renaşterea staţiunii Băile Herculane, însă spune că autorităţile ar trebui să facă un efort mai mare şi să ţină pasul cu investitorii privaţi.

“Staţiunea este în continuare cunoscută intern şi extern datorită factoriilor naturali extraordinari de cură. Avem un relief deosebit, avem apele minerale, aerul puternic ionizat, precum in Alpi. Lipseşte organizarea la nivel de instituţii publice şi investiţiile în infrastructură. Mai ales că staţiunea a fost etichetată aşa cum a fost în ultimii ani. Eu, însă, sunt convinsă că în câţiva ani totul se va schimba. Sunt deja tot mai mulţi investitori care văd potenţialul şi au venit să investească. S-au mai cumpărat şi se refac mai multe clădiri din vechile pavilioane şi o să vedeţi că lucrurile se vor schimba în bine. În rest, autorităţile naţionale şi judeţene trebuie să investească în infrastructură, în parcuri, în drumuri, în spaţii pentru tineri şi copii. Trebuie să se schimbe conceptul ăsta de staţiune a turistului care vine în maieu, în şlapi şi cu plasa de rafie în mână. Şi îmi asum când spun asta! Pentru că Herculane este de alt nivel. Însă asta fără investiţii nu se va putea schimba”, afirmă Cătălina Iovan.

Tânăra susţine că nu ar niciodată pleca din România. Şi spune că este categorică în această privinţă.

“Eu am reuşit aici, în ţara mea, chiar în locul unde m-am născut. Cred că ar trebui să ne luptăm mai mult ca să scoatem ţara asta din situaţia în care a ajuns. Pleacă prea mulţi medici buni, profesori, oameni valoroşi, care ar putea să facă multe aici, acasă. Chiar dacă sunt condiţiile aşa cum sunt. Dacă renunţăm cu toţii, ce se va alege de această ţară?”, spune Cătălina. Nu se fereşte nici de politică şi susţine că dacă până acum nu a intrat într-un partid şi nu se află pe nicio listă de candidaţi este doar pentru că nu ar putea să se împartă între administraţie şi cariera din domeniul privat, însă crede că va veni o zi când va merge şi pe această cale şi se va dedica mai mult comunităţii locale.